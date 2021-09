Bị tố ăn chặn gần 100 triệu đồng tiền từ thiện, trưởng nhóm Mai táng 0 đồng Giang Kim Cúc nói gì?

Giang Kim Cúc bị tố ăn bớt tiền từ thiện

Trong khi nhiều nghệ sĩ đang vấp phải các vấn đề liên quan đến việc thiếu minh bạch trong việc kêu gọi đóng góp quỹ từ thiện, Giang Cúc Kim và các Cộng sự - một nhóm thiện nguyện có tiếng tại TP.HCM cũng vướng vào "lùm xùm" tương tự.

Cụ thể, ngày 6/9, trên mạng xã hội đã xuất hiện một tài khoản đăng tải đơn thư tố cáo của gia đình anh L.V.T tại Bình Phước về sự việc xảy ra vào tháng 4/2020. Theo đó, anh L.V.T do buồn chuyện gia đình nên đã uống thuốc sâu tự vẫn nhưng không thành.

Sau đó, gia đình đã nhờ tới sự giúp đỡ của Giang Kim Cúc để kêu gọi các mạnh thường quân ra tay hỗ trợ lúc khó khăn. Tuy nhiên, cũng theo gia đình thông tin, dù Cúc đã nhận được số tiền ủng hộ là 100 triệu đồng nhưng chỉ nói sẽ đưa lại cho gia đình 19,5 triệu đồng. Khi gia đình thắc mắc, chỉ nhận lại được hồi đáp rằng đừng quan tâm số tiền của mạnh thường quân và cho gia đình anh T. bao nhiêu là việc của Cúc.

Sau đó, do quá khó khăn nên gia đình anh L.V.T đã xin nhận số tiền 19,5 triệu đồng mà Cúc đã nói trước đó nhưng lại bị từ chối với lý do: "Đã mua cá để phóng sinh hết rồi nên không còn tiền".

Cũng theo bài đăng, đến hiện tại anh T. vẫn đang phải chịu đựng di chứng của thuốc trừ sâu và gia đình vẫn đang trong hoàn cảnh khó khăn. Bài viết ngay khi vừa được đăng tải đã nhận được ý kiến của nhiều người.

Liên quan đến vấn đề này, vào tối nay (ngày 7/9), trên fanpage của Giang Cúc Kim và các Cộng sự đã tiến hành livestream giải trình.

Theo chị Giang Kim Cúc, chị biết đến hoàn cảnh của anh L.V.T qua một người quen và ngay trong đêm chị đã trực tiếp đến nhà và xin phép gia đình được livestream kêu gọi từ thiện. "Trước khi livestream, Cúc đã nói rất kỹ, chị em có được livestream không, phải livestream em mới kêu gọi được và đã được sự đồng ý".

"Sau đó Cúc đã kêu gọi 4 ngày. Vì gia đình bên em T. có vấn đề nên Cúc dừng lại, không tiếp tục kêu gọi. Cúc đã xóa tất cả số tài khoản kêu gọi đã post".

Cũng theo chị Cúc, đến ngày 25/4/2020, chị Cúc chỉ nhận được 19,7 triệu đồng tiền hỗ trợ từ mạnh thường quân đối với trường hợp em T. và chị đã đưa ra 2 lựa chọn đối với gia đình: "1 là em T. nhận 19,7 triệu đồng và 2 là trả lại cho mạnh thường quân".

Cùng với đó, chị Cúc đã đưa ra danh sách của các mạnh thường quân được sao kê, tổng cộng có 28 người. Sau khi gia đình không nhận tiền thì có 3 người đã đồng ý cho phóng sinh, số mạnh thường quân nhận lại là 5 người.

"Sự việc có 100 triệu hay không, chỉ có trong tài khoản này thôi. Với 100 triệu, Cúc quá vô tội. Công an điều tra huyện Lộc Ninh đã cho Cúc quyết định không có liên quan, không có yếu tố hình sự".

Đối với giấy tờ xác nhận từ công an Lộc Ninh, chị Cúc cho hay, do thời gian dài nên đã làm mất. Dù đã liên hệ với cơ quan chức năng nhưng không thể làm lại do tình hình dịch bệnh.

