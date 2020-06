Bí thư trung ương Đảng Phan Đình Trạc làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về tổ chức đại hội Đảng các cấp

Làm việc với đoàn về phía tỉnh có các đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp trong tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các văn bản, hướng dẫn của cấp trên đúng tiến độ. Xây dựng, ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo đại hội, phân công trách nhiệm các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy viên trực tiếp chỉ đạo; đồng thời xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát về tình hình công tác chuẩn bị đại hội cấp trên cơ sở và cấp cơ sở để nắm chắc tình hình, có chủ trương, biện pháp kịp thời, cụ thể giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Tính đến ngày 01/6 vừa qua, toàn tỉnh đã có gần 79 % tổ chức cơ sở đảng hoàn thành đại hội cấp cơ sở; có 3/4 đảng bộ cấp trên cơ sở được chọn điểm đã tổ chức xong đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý báo cáo, phân tích, làm rõ thêm một số vấn đề được đoàn công tác Trung ương quan tâm.

Tại buổi là việc, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã báo cáo, phân tích, làm rõ thêm một số vấn đề được đoàn công tác Trung ương quan tâm, đồng thời nêu lên một số kiến nghị từ thực tiễn triển khai đại hội đảng các cấp trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc phát biểu tại buổi làm việc.

Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc đánh giá cao về quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị tại Nghệ An, nhất là trong công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội đã thực hiện đúng các bước, có tinh thần cầu thị cao; công tác chuẩn bị nhân sự bài bản, chặt chẽ, đúng quy trình... Trong thời gian tới, đồng chí Phan Đình Trạc yêu cầu, tỉnh cần tập trung chỉ đạo hoàn thành đại hội cấp cơ sở, cấp trên cơ sở và rút kinh nghiệm để tổ chức tốt đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Song song với chuẩn bị dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm thì cần phải xây dựng dự thảo Nghị quyết và dự thảo chương trình hành động, thăm dò dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận và phát huy được trí tuệ của nhân dân trong đóng góp ý kiến cho văn kiện. Đồng chí cũng nhấn mạnh, văn kiện đại hội phải đánh giá khách quan, toàn diện, và sát với thực tế; phải xác định cho được vị trí của Nghệ An so với cả nước và trong các tỉnh Bắc Trung bộ, từ đó xác định được đích đến trong nhiệm kỳ tới và có định hướng cho phát triển. Chỉ đạo và tổ chức thật tốt thảo luận, góp ý cho văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Về công tác nhân sự, đồng chí nhấn mạnh, nhiệm kỳ này phải đặc biệt coi trọng chất lượng. Trong đó, tập trung làm tốt công tác thẩm tra, rà soát nhân sự Đại hội; tiến hành khảo sát đánh giá quy trình, tiêu chuẩn, điều kiện, năng lực, uy tín; quan tâm làm rõ và xác minh thông tin dư luận liên quan đến nhân sự với tinh thần khẩn trương, nghiêm khắc nhưng phải thận trọng, trách nhiệm không vì sức ép từ bất kỳ ai. Công tác cán bộ phải hết sức rất dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch chặt chẽ, đúng quy định, quy trình, phát huy trí tuệ của tập thể; xử lý hài hoà giữa tiêu chuẩn và cơ cấu. Sau Đại hội, quan tâm đến công tác tư tưởng và chính sách cho các đồng chí không được tái cử trong nhiệm kỳ này. Đồng chí Phan Đình Trạc cũng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khẩn trương chuẩn bị xong văn kiện và đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh để báo cáo với Trung ương. Đồng thời trong quá trình chuẩn bị đại hội, cần tiếp tục quan tâm thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các chỉ tiêu khó thực hiện của nhiệm kỳ 2015 – 2020; quan tâm giải quyết các vấn đề bức xúc, nảy sinh được dư luận quan tâm …

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cảm ơn và tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phan Đình Trạc và đoàn công tác Trung ương để từ đó cụ thể hóa trong quá trình triển khai Chỉ thị 35 trên địa bàn tỉnh đạt được kết quả tốt nhất, từ công tác nhân sự, xây dựng văn kiện đến quá trình triển khai nghị quyết.

Tác giả: Mai Hương – Duy Thanh

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An