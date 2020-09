Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Trương Đình Tuyển - đẳng cấp và phong cách

Ông Trương Đình Tuyển làm Tổ trưởng tư vấn kinh tế xã hội tỉnh Nghệ An. Ảnh: Lê Nguyễn

Đi thẳng vào điểm nóng

Ông Trương Đình Tuyến trong một cuộc đàm phán để Việt Nam gia nhập WTO. Ảnh: tư liệu

Đối với người dân cả nước, tên tuổi nguyên Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển đã trở nên quen thuộc, sau sự kiện Việt Nam gia nhập WTO mà ông là người có đóng góp quan trọng, với tuyên bố nổi tiếng: “Việt Nam không gia nhập WTO bằng mọi giá”.

Vị chính khách có phong cách thẳng thắn, bộc trực được khán giả của Đài truyền hình Việt Nam (VTV) bình chọn là nhân vật tiêu biểu nhất năm 2006.

Đối với cán bộ, đảng viên và người dân Nghệ An, ông Trương Đình Tuyển có dấu ấn đặc biệt trong thời gian ở cương vị Bí thư Tỉnh ủy, từ tháng 2/2000 đến 7/2002, với nhiều giai thoại “vô tiền khoáng hậu”.

Đến nay, nhiều người vẫn kể những chuyện Bí thư Trương Đình Tuyển “vi hành”, để nắm thực tế, hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng của dân. Cách đây vài năm, trong lần về làng nghề mây tre đan Nghi Phong (Nghi Lộc), tôi được gặp một nghệ nhân kể chuyện “bỗng dưng” được Bí thư Tỉnh ủy thăm nhà mà không biết.

“Lúc đó vào buổi sáng, tôi đang hì hục đan tre mây thì có người đàn ông cao, gầy, đội mũ cối, nói giọng Bắc ghé thăm. Ông bảo là người nơi xa đến tìm hiểu làng nghề. Ông tìm hiểu công việc làm ăn và hỏi bà con có khó khăn, đề xuất gì. Tôi nói là điện yếu quá, máy móc chạy phập phù, ông ấy không nói gì cả. Thời gian sau tôi thấy xã được đầu tư đường điện cao thế, dân làng nghề vô cùng phấn khởi. Hỏi ra mới biết người đến nhà tôi hôm đó là ông Trương Đình Tuyển – Bí thư Tỉnh ủy” – nghệ nhân kể lại.

Để nắm thực tế cơ sở, Bí thư Trương Đình Tuyển thường đi xe ôm đến tận nơi tìm hiểu. Nếu cơ sở gần, thì ông tự đi xe đạp. Có việc cần trao đổi ngay với một Giám đốc Sở, ông Tuyển đi xe đạp đến trụ sở. Bảo vệ thấy người đàn ông cao gầy, ăn mặc giản dị, xách cặp, đội mũ cối, có vẻ khắc khổ, nên không cho vào với lý do lãnh đạo bận họp. Ông Tuyển nói với bảo vệ: “Ông nói với Giám đốc là Tuyển đến”. Lúc ấy cả cơ quan mới tá hỏa, nháo nhào lên.

Lần khác, ông nhận được giấy mời dự Đại hội Đảng bộ địa phương nọ. Đúng giờ, ông nhờ một anh cán bộ chở xe máy xuống huyện. Các cán bộ không biết mặt bí thư mới, nên cứ ra cổng để đón đoàn xe của Tỉnh ủy về. Chờ mãi, đến khi thấy chiếc xe ca chở cán bộ tỉnh, hỏi ra mới biết Bí thư Tỉnh uỷ đã ngồi đọc tài liệu trong hội trường.

Ông Trần Khắc Trúc - kỹ sư của một doanh nghiệp nhà nước thuộc Sở Xây dựng Nghệ An thời điểm 2000-2020, nay trú TP. Vinh nhớ lại: “Lúc ấy ở xã Vinh Tân (TP. Vinh) có vụ khiếu kiện tập thể liên quan đến đất đai, kéo dài nhiều năm không giải quyết được. Xã (lúc ấy chưa lên phường), trở thành điểm nóng. Việc đến tay Bí thư Trương Đình Tuyển”.

Ông Tuyển yêu cầu cấp dưới báo cáo đầy đủ, rồi đích thân đến gặp người dân để nắm bắt tình hình. Đến giờ họp, ông đến sớm, lắng nghe dân nói rất kỹ. Sau khi nắm bắt hết các ý kiến, ông Tuyển chốt lại vấn đề, chỉ ra những việc làm sai trái của cán bộ, yêu cầu khắc phục, xử lý với thời hạn cụ thể. Vụ việc kéo dài nhiều năm, phức tạp được giải quyết dứt điểm, dân yên, điểm nóng không còn.

Chuyện ông Tuyển sửa báo cáo cũng được truyền tụng với sự trầm trồ, thán phục. Thời điểm đó, ông Tuyển mới về làm Bí thư Tỉnh ủy, đến kỳ tổ chức Đại hội, một số địa phương trình báo cáo để được xem xét, phê duyệt. Cấp dưới thường tự tin báo cáo đã làm kỹ, lại văn hay chữ tốt, lên bổng xuống trầm, nên cấp trên thường thông qua nhanh chóng.

Ai ngờ, Bí thư Trương Đình Tuyển đọc rất kỹ, không thông qua ngay. Ông yêu cầu về phần báo cáo thành tích nên ngắn gọn, tập trung vào các điểm chính, không nên lan man nhiều, phần phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phải rõ ràng, cụ thể. Ông gạch xóa nhiều, yêu cầu sửa chữa, bổ sung với thời hạn cụ thể.

Đến thời hạn, ông yêu cầu lên gặp để trao đổi, báo cáo việc sửa chữa, bổ sung báo cáo. Tin tức lan truyền ra, các đơn vị chưa nộp báo cáo ai cũng phải xem lại, sửa đổi, điều chỉnh trước khi trình lên lãnh đạo tỉnh.

Giản dị, tiết kiệm, thực chất

Ông Trương Đình Tuyển- nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, đã xây dựng nhiều quyết sách đúng đắn, có tầm ảnh hưởng lâu dài. Ảnh: N.M

Anh Nguyễn Mạnh Cường – Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An, còn nhớ như in những kỷ niệm về Bí thư Tỉnh ủy Trương Đình Tuyển, với phong cách cụ thể, sâu sát, coi trọng thực chất, hiệu quả, năng lực thực tiễn của cán bộ. “Làm việc với Bí thư Trương Đình Tuyển, mà không nắm rõ vấn đề, ông “chiếu tướng”, phê bình nghiêm khắc” – anh Cường nói.

Nhiều người vẫn nhắc chuyện đi họp, đi công tác, ông Tuyển không cho các lãnh đạo đi xe con riêng, mà bắt mọi người cùng đi xe ca, cho tiết kiệm. Ông hỏi: “Đi đâu mà nhiều xe con thế này”. Lên dự Đại hội Đảng bộ một huyện miền núi, sau khi bầu bán xong, kết thúc hội nghị, Huyện uỷ chiêu đãi thịnh soạn.

Cuối bữa tiệc, Bí thư Tỉnh uỷ Trương Đình Tuyển hỏi Bí thư Huyện uỷ mới: "Ông làm sao có nhiều tiền mà chiêu đãi nhiều người thịnh soạn thế này?". Bí thư Huyện ủy lúng túng: "Dạ thưa anh, 5 năm mới có một lần". Ông Tuyển nghiêm sắc mặt: "Tiền là tiền thuế của dân, miền núi lại nghèo, dân đang đói, ông không xót sao?".

Thời điểm ông Tuyển được bố trí về Nghệ An, tỉnh đề xuất cấp đất, xây nhà cho ông, nhưng ông từ chối vì đã có nhà ở Hà Nội. Ông đề nghị bố trí phòng ở công vụ tại cơ quan Tỉnh ủy, mua cho ông các vật dụng như tủ lạnh, bếp gas rồi trừ vào lương. Lúc đó, thấy đưa đến tủ lạnh cỡ lớn, ông kiên quyết bắt đổi cái nhỏ hơn.

Buổi sáng, ông tự đạp xe đi ăn sáng. Vào ngày nghỉ, đạp xe ra chợ Quán Lau mua thức ăn về tự nấu ăn. Ông hỏi đùa: “Bác có bán đắt không đấy?”. Bà con đã biết ông, trả lời: “Không dám bán đắt cho Bí thư đâu”. Chuyện ông không nhận, rồi yêu cầu sung công quỹ tiền quà cáp, biếu xén cũng được nhiều người truyền tụng.

Làm Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trong khoảng 2 năm rưỡi, ông Trương Đình Tuyển đã chủ trì, đưa ra nhiều quyết sách đúng đắn, đến nay vẫn còn có giá trị. Đó là đã tập trung phát huy thế mạnh của tỉnh, đặc biệt là các lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, xây dựng đội ngũ cán bộ, bộ máy chính quyền hiệu quả, vì nhân dân phục vụ.

Một số quyết sách lớn do ông khởi xướng, đến nay vẫn giàu tính thực tiễn và phát huy hiệu quả cao. Như việc ban hành Nghị quyết về đẩy mạnh xây dựng giao thông nông thôn; xây dựng các vùng nguyên liệu tập trung; phát triển các làng nghề; ban hành Chỉ thị phòng, chống ma túy; cải cách thủ tục hành chính, giải quyết đơn thư tố cáo…

Có dịp trò chuyện với các cán bộ lão thành, mọi người đều ghi nhận “phong cách Trương Đình Tuyển”, đó là giản dị, quyết liệt, sâu sát, gần dân, coi trọng thực chất, tập trung giải quyết nhanh, gọn các vấn đề trọng tâm.

Đối với cán bộ năng lực yếu kém, ông kiên quyết gạt ra khỏi quy hoạch, không đề bạt. Đối với những cán bộ sai phạm, ông cũng quyết liệt xử lý. Được biết chỉ trong thời gian hơn 2 năm ở cương vị Bí thư Tỉnh ủy, ông “trảm” đến 6 bí thư, phó bí thư các huyện.

Nghỉ hưu, tuổi đã cao (ông Trương Đình Tuyển sinh năm 1942 tại xã Diễn Xuân – huyện Diễn Châu, Nghệ An), nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An vẫn nặng lòng với quê hương. Tháng 6/2018, ông Trương Đình Tuyển đảm nhiệm Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An, theo lời mời của lãnh đạo tỉnh.

Trí tuệ, tâm huyết và kinh nghiệm của một chính khách đẳng cấp tiếp tục được phát huy, cống hiến cho quê hương. Hôm nay và mai sau, quê hương Nghệ An tự hào có người con như Trương Đình Tuyển.

Tác giả: QUANG ĐẠI

Nguồn tin: Báo Lao động