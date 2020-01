Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý chúc Tết các đơn vị trong đêm giao thừa

Đánh giá cao những đóng góp của các đơn vị đến chúc Tết, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức các đơn vị sẽ cùng chung quyết tâm cao, nỗ lực vì một Nghệ An phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh.

Chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý vui mừng chia sẻ những thành tựu to lớn mà tỉnh đã đạt được trong năm 2019. Đồng chí đặc biệt ghi nhận tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ của lực lượng công an tỉnh nhà, góp phần tạo sự ổn định để tỉnh hoàn thành xuất sắc các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh.

Chia sẻ và trân trọng cảm ơn với những gia đình của 2/3 cán bộ, chiến sĩ phải vất vả trực trong những ngày Tết, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc Tết an lành, hạnh phúc tới các gia đình.

Đồng chí Thái Thanh Quý gặp mặt, chúc Tết cán bộ đoàn ĐBQH tỉnh.

Gặp mặt, chúc Tết cán bộ đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Thái Thanh Quý chúc mừng những thành quả mà đoàn ĐBQH tỉnh đã đạt được trong năm qua. Khẳng định các hoạt động đó đã góp phần rất lớn đối với sự phát triển của tỉnh, giúp Nghệ An chuyển tải thành công những thông điệp tới Quốc hội, Chính phủ cũng như các Bộ, ngành TW.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà, chúc Tết cán bộ đoàn ĐBQH tỉnh.

Đồng chí trân trọng cảm ơn và mong muốn đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đó trong năm 2020.

Đồng chí Thái Thanh Quý tặng quà, chúc Tết cán bộ Văn phòng UBND tỉnh.

Trong không khí ấm cúng đón chờ năm mới, chúc Tết cán bộ Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Thái Thanh Quý mong muốn mỗi cán bộ Văn phòng trong năm 2020 nỗ lực nâng cao chất lượng tham mưu, thực hiện hiệu quả quyết tâm cải cách hành chính của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự chủ động phối hợp của lực lượng Biên phòng với các lực lượng chức năng để đảm bảo chủ quyền an ninh biên giới trên các tuyến.

Chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự chủ động phối hợp của lực lượng Biên phòng với các lực lượng chức năng để đảm bảo chủ quyền an ninh biên giới trên các tuyến. Không chỉ gắn kết chặt chẽ với các cấp ủy, chính quyền mà còn sát dân, giúp nhân dân phát triển kinh tế, chấp hành tốt pháp luật, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trên các tuyến biên giới.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Bên cạnh đó, lực lượng Biên phòng tỉnh còn trọng trách rất lớn trong phát triển tình hữu nghị Việt - Lào, đồng chí Thái Thanh Quý mong muốn Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục phát huy hơn nữa các thành tích đã đạt được trong năm 2020, đóng góp vào sự ổn định, phát triển của tỉnh.

Tác giả: Xuân Hướng - Hữu Hoàng

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An