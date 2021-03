Bí thư chi đoàn bị giam oan 28 tháng: Tôi vẫn đang 'cày' trả nợ

Nguyên Bí thư Chi đoàn Bùi Minh Lý “hoang mang” chưa rõ mình sẽ được các cơ quan tố tụng tổ chức xin lỗi ở đâu. Ảnh: L.P

Chiều qua (7/3), phóng viên Tiền Phong có cuộc trao đổi với anh Bùi Minh Lý, nguyên là đảng viên dự bị, Bí thư Chi đoàn ấp Trung, xã Đông Thạnh (huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) - Người bị Cơ quan CSĐT, Viện KSND quận Bình Thạnh bắt tạm giam và truy tố tội “Cướp giật tài sản”. Trước đó, TAND quận Bình Thạnh đã tuyên án anh Lý 3 năm tù, nay thành vụ án oan.

Anh Lý thuật lại, trong hơn 28 tháng bị tạm giam, anh bị đưa ra tòa 5 lần, 3 phiên sơ thẩm và 2 phiên phúc thẩm. Ngay từ đầu khi bị bắt tạm giam, anh Lý đã kêu oan rằng mình không hề thực hiện hành vi cướp giật, vậy mà bản án sơ thẩm của TAND quận Bình Thạnh (TPHCM) vẫn tuyên anh 3 năm tù. Khi Tòa phúc thẩm TAND TPHCM tuyên hủy án sơ thẩm, Lý được mời lên lấy cung 2 lần có sự chứng kiến của luật sư và sau đó cơ quan tố tụng cho tại ngoại. “Cho tại ngoại nhưng tôi vẫn không được phép đi khỏi nơi cư trú, chỉ quanh quẩn làm thợ hồ ở địa phương. Cho đến khi có quyết định đình chỉ điều tra, tôi mới có tự do thật sự”, anh Lý kể.

Thuật lại những ngày trong trại tạm giam, anh Lý nói mình có nhiều lần thay đổi nơi tạm giam, từ tạm giam quận Bình Thạnh, đến Trại tạm giam Chí Hòa. “Họ thay đổi liên tục nơi tạm giam , riêng ở Chí Hòa thì tôi được thay đổi giam ở 4 buồng giam khác nhau” , anh Lý kể. Cũng theo lời của Lý thì anh đã “đón” 3 cái tết ở trại tạm giam. “Cha mẹ tôi trước đây bị thương nặng trong một vụ tai nạn, sức khỏe kém, khi tôi bị tạm giam, vợ tôi phải làm thuê phụ giúp cha mẹ chồng, vừa thăm nuôi, vừa gõ cửa cơ quan chức năng kêu oan cho chồng”, anh Lý kể lại. Ra khỏi trại giam, Lý được biết gia đình đã vay mượn hàng trăm triệu đồng lo cho anh trong những năm tháng bị giam oan, tới nay Lý và vợ vẫn đang làm để trả nợ. “Đã bị bắt giam oan, nay còn mắc nợ, thiệt khổ”, anh Lý “than” với phóng viên.

Nói về hiện tại, Lý “khoe” vợ chồng anh đã có được 1 người con, 2 vợ chồng Lý ở cạnh cha mẹ. Anh làm xây dựng, vợ Lý làm móng. Do “thủ tục” nên khi Lý “dính án”, Lý bị đình chỉ sinh hoạt Đảng viên dự bị. “Khi biết tôi bị oan, Huyện ủy Cần Giuộc có cử cán bộ đến gặp tôi và đặt vấn đề khôi phục lại sinh hoạt, nhưng trước mắt tôi xin từ chối, tôi muốn dành thời gian đi làm, chăm sóc cha, mẹ và vợ con để bù đắp lại nỗi cực khổ mà những người thân của tôi gánh chịu trong những năm tháng tôi bị giam cầm oan”, anh Lý chia sẻ.

Ba năm chờ và một thông báo xin lỗi chưa rõ ràng

Theo hồ sơ vụ án oan Bùi Minh Lý, bản án sơ thẩm kết tội anh Lý có nội dung: Khoảng 21 giờ ngày 19/1/2014, tại tổ dân phố ở phường 25, quận Bình Thạnh. Lý giật sợi dây chuyền của người dân ở đây, rồi rồ ga chạy. Sau đó Lý bị rượt đuổi, bị bắt, rồi bị đánh và bị khống chế, rồi tổ trưởng dân phố và công an đến làm việc… Lý bị TAND quận Bình Thạnh kết án sơ thẩm về tội “Cướp giật tài sản”. Tháng 9/2015, TAND TPHCM xử phúc thẩm tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại theo trình tự sơ thẩm. Tháng 6/2016, Viện KSND quận Bình Thạnh hay đổi biện pháp ngăn chặn, cho anh Lý tại ngoại sau 28 tháng 10 ngày bị bắt tạm giam. Sau gần 3 năm điều tra lại, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với anh Lý, vì tiến hành điều tra lại vụ án, vẫn không đủ chứng cứ chứng minh anh Lý có tội nên Cơ quan điều tra đình chỉ theo khoản 2 Điều 157 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, vì hành vi không cấu thành tội phạm. Vụ án Bùi Minh Lý “cướp giật tài sản” chính thức thành án oan.

Vụ án khép lại từ năm 2016, nhưng đến tuần vừa qua anh Lý mới nhận được thông báo các cơ quan tố tụng sẽ tổ chức buổi xin lỗi công khai vào ngày 24/3 tới đây. Mỏi mòn chờ ngày xin lỗi, nhưng nay thì Lý... hoang mang: “Tôi thấy thông báo sẽ tổ chức xin lỗi tôi tại TAND quận Bình Thạnh, trong khi tôi muốn tổ chức ở quê nhà, nếu mà tổ chức ở TPHCM thì tôi sẽ không dự buổi xin lỗi đó” , anh Lý nói. Anh trình bày thêm: “Tôi có hỏi ở địa phương, họ nói Tòa án có cử 2 cán bộ xuống địa phương tôi nhờ giúp tổ chức buổi xin lỗi, phía địa phương nói đâu có từ chối gì”.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong qua điện thoại chiều 7/3, ông Vũ Ngọc Hoan - Phó Chánh án TAND quận Bình Thạnh nói rằng, hiện có hai ý kiến là muốn tổ chức buổi xin lỗi Bùi Minh Lý tại địa phương và có ý muốn tổ chức tại TAND quận Bình Thạnh, tuần tới chúng tôi họp bàn chứ chưa kết luận là tổ chức ở đâu.

“Khi bị tạm giam, tôi ngừng sinh hoạt Đảng, khi biết tôi bị oan, Huyện ủy Cần Giuộc có đến động viên tôi sinh hoạt trở lại nhưng trước mắt tôi muốn dành hết thời gian bù đắp cho gia đình và làm kiếm tiền trả nợ”, anh Bùi Minh Lý

