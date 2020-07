Bị "réo" tên trong đường dây hoa hậu bán dâm, Jolie Nguyễn có quyền kiện?

Hoa hậu thế giới người Việt tại Úc 2015 Jolie Nguyễn

Chiều 12/7, Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an phối hợp với lực lượng Công an TP.HCM và Công an quận 1 bất ngờ ập vào khách sạn 4 sao trên đường Tôn Đức Thắng (quận 1), bắt quả tang 3 người mẫu bán dâm cho 3 đại gia giá từ 20.000 - 30.000 USD.

Điểm đáng chú ý là trong 3 người mẫu bán dâm cho khách có một người từng là Hoa hậu thế giới người Việt tại Úc. Nhiều người khẳng định đó là Jolie Nguyễn.

Trước đây, Jolie Nguyễn thường khoe cuộc sống sang chảnh với tủ giày, túi hiệu vài tỉ đồng.

Ngay sau thông tin này được công bố, trang cá nhân của Hoa hậu thế giới người Việt tại Úc 2015 Jolie Nguyễn bị cư dân mạng tấn công dữ dội. Ngay dưới nội dung đăng tải ngày 8/7, có rất nhiều comment bày tỏ thái độ mỉa mai, thậm chí còn dùng từ khiếm nhã dành cho cô. Điều này hết sức không bình thường.

Cư dân mạng đổ xô "cà khịa" bên dưới bài đăng mới nhất của Jolie Nguyễn

Báo Giao thông đã liên hệ với quản lý của Jolie Nguyễn để làm rõ về những phản hồi trên, song người này không nghe máy.

Hiện, danh tính của 3 người mẫu trong đường dây bán dâm kể trên vẫn chưa được công bố.

Tuy nhiên, những hành vi quá khích khi mọi việc chưa rõ ràng của cư dân mạng hoàn toàn vi phạm pháp luật. Trong trường hợp, Jolie Nguyễn vô can, phía hoa hậu này có thể kiện những tài khoản buông lời quá khích kia ra tòa.

Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin quy định về vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội như sau: 1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện một trong các hành vi sau: a) Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân; b) Cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc; c) Cung cấp, chia sẻ thông tin miêu tả tỉ mỉ hành động chém, giết, tai nạn, kinh dị, rùng rợn; d) Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc; đ) Cung cấp, chia sẻ các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ hoặc chưa được phép lưu hành hoặc đã có quyết định cấm lưu hành hoặc tịch thu; e) Quảng cáo, tuyên truyền, chia sẻ thông tin về hàng hóa, dịch vụ bị cấm; g) Cung cấp, chia sẻ hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia; h) Cung cấp, chia sẻ đường dẫn đến thông tin trên mạng có nội dung bị cấm. 2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi tiết lộ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Như vậy, hành vi chia sẻ hình ảnh và thông tin sai sự thật lên mạng xã hội có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Tác giả: Phương Thảo

Nguồn tin: Báo Giao thông