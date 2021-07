Bị nhắc nhở vẫn thản nhiên tập thể dục ngoài công viên, một thanh niên bị phạt 4 triệu

Your browser does not support the video tag.

Video nam thanh niên vẫn thản nhiên tập thể dục khi bị lực lượng chức năng nhắc nhở lan truyền trên mạng xã hội

Ngày 10-7, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận UBND phường An Phú, TP Thủ Đức (TP.HCM) vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với nam thanh niên không đeo khẩu trang, ra công viên tập thể dục vào chiều 9-7.

Theo đó, chiều 9-7, khi tổ liên ngành UBND phường An Phú, TP Thủ Đức đang tuần tra, kiểm soát để xử lý những trường hợp không tuân thủ theo chỉ thị 16 thì phát hiện nam thanh niên (khoảng 30 tuổi) không đeo khẩu trang, đang tập thể dục ở công viên trên đường Cao Đức Lân.

Lực lượng chức năng tới nhắc nhở, yêu cầu nam thanh niên về nhà, đeo khẩu trang vào thì người này "xem như không có chuyện gì". Sau một lúc thuyết phục, người này mới chịu về phường và chấp hành.

UBND phường An Phú đã ra quyết định xử phạt người này tổng cộng 4 triệu đồng với 2 lỗi không đeo khẩu trang và ra đường khi không thật sự cần thiết theo nghị định 117/2020/NĐ-CP trong lĩnh vực y tế.

Tác giả: MINH HÒA - CHÂU TUẤN

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ