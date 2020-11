Bí mật về “cắt duyên âm” - Kỳ 1: Cắt duyên âm, mất luôn “duyên dương"

Đi cắt “duyên âm”, mất luôn “duyên dương”...

Trong cuộc sống hiện đại, thay vì chăm sóc đời sống tinh thần, nâng cao kiến thức và giá trị của bản thân để theo đuổi đam mê và kiếm tìm hạnh phúc, không ít người làm mang trong mình suy nghĩ mờ ảo, huyễn hoặc và mang nhiều màu sắc kỳ bí, phi thực tế. Qua tìm hiểu thực tế, hiện nay, có rất nhiều người phụ nữ muộn chồng hoặc những cô gái trẻ có tình duyên lận đận có nhu cầu đi xem bói, họ quan niệm cần “soi” mối “duyên âm” để tìm nguyên nhân và cách hoá giải thay vì nhìn vào thực tế để giải quyết vấn đề. Khi lận đận, không ít người phải tìm địa chỉ để "cắt tiền duyên" với mong muốn sớm có được tình yêu êm đẹp và tiến tới hôn nhân.

Để tìm hiểu thực tế, PV Người đưa tin Pháp luật tham gia một nhóm cắt duyên âm trên Facebook với gần 5 nghìn thành viên. Theo quan sát của chúng tôi, trong nhóm có rất nhiều bài đăng chia sẻ về tình trạng hiện tại, kinh nghiệm cắt duyên âm và tìm địa chỉ. Bên cạnh đó cũng có nhiều bài đăng của “thầy bói” nhận xem duyên âm online qua ngày, giờ sinh của từng người. Những người này cho biết chi phí tuỳ tâm khách hàng, chuyển khoản qua ngân hàng hoặc qua Momo cho mỗi lần xem.

Những lời "cầu cứu" và chia sẻ.

Facebook Nguyễn Thanh N. chia sẻ: “Mình chưa quen ai được quá 5 tháng và chuyện tình yêu của mình với bạn trai cũng hay lục đục, mâu thuẫn. Mình đã đi cắt duyên âm một lần nhưng tình duyên không những không khá khẩm hơn mà mình với bạn trai chia tay luôn sau đó”.

Bài viết nhận được rất nhiều bình luận trái chiều, trong đó đa số bình luận tỏ ra đồng cảm và khuyên N. nhiều điều. Ngoài ra cũng có một số người xưng là thầy bói vào bình luận số điện thoại liên hệ với lời hứa hẹn sẽ “hoá giải” được tình trạng của N.

Để hiểu rõ hơn về câu chuyện, chúng tôi liên hệ với nick name Nguyễn Thanh N. để tìm hiểu. Theo N. cho biết, năm nay cô 29 tuổi và đang làm giáo viên của một trường THPT tại Hoà Bình. Dù ngoại hình khá xinh xắn, công việc ổn định nhưng N. cho biết tình duyên của cô “chẳng đâu vào đâu”.

N. chia sẻ từ trước đến giờ chỉ có đúng 3 mối tình, tuy nhiên chưa mối tình nào quá 5 tháng. Hỏi về lý do chia tay, N. cho biết những mối tình của cô đều kết thúc vì những lý do rất lãng xẹt, người thì vì giận dỗi cãi vã, người thì tính ki bo keo kiệt, cay đắng nhất là mối tình thứ ba kết thúc trong im lặng, không có lý do.

Đầu năm nay, mặc dù vẫn đang yêu mối tình thứ ba nhưng hay xảy ra cãi vã, mâu thuẫn nên N. lại tìm đến thầy bói Sau khi xem ngày tháng năm sinh, thầy phán luôn cô có “người theo”, nếu không hoá giải sớm sẽ không thể lấy chồng (?!).

Nghe xong N hoảng sợ, về nhà chuẩn bị 4 triệu đồng tiền đặt lễ. “Lúc làm lễ, mình đội trên đầu một bộ mã hình nhà và đồ gia dụng, sau đó cô đồng đọc sớ và buộc chỉ vào tay mình và trùm chiếc áo cũ của mình lên hình nhân. Sau khi làm lễ xong xuôi, mình mang chiếc áo đó vứt xuống sông”, N. kể.

Tuy nhiên, chưa đầy một tháng sau N. với mối tình thứ ba cũng chia tay trong im lặng. Nhớ lại chuyện cũ, N. ngậm ngùi chia sẻ: “Làm lễ xong, đã mất tiền, lại chẳng biết có “cắt được duyên âm” như thầy phán không mà lại còn mất luôn cả "duyên dương”.

Lời kể của một người gặp đủ “các thầy” vẫn lẻ bóng đơn côi

Tìm hiểu thêm về những câu chuyện cắt tiền duyên, PV Người đưa tin Pháp luật tìm gặp một người đã có “kinh nghiệm” thực hiện việc cắt duyên âm nhiều lần. Mai Trang là một nhân viên văn phòng đang sinh sống ở thành phố Hải Phòng. Năm nay, chị đã bước sang tuổi 31, hầu hết bạn bè đến tầm tuổi chị đã con bồng con bế nhưng chị vẫn lẻ bóng một mình. Dù chị tự tin có tính cách tốt, ngoại hình xinh xắn, công việc ổn định nhưng chuyện tình cảm của chị vẫn chẳng đến đâu.

Về chuyện tình cảm, Trang lọt vào tầm ngắm của nhiều chàng trai có điều kiện tốt, chị cũng muốn yên bề gia thất cho gia đình yên lòng. Thế nhưng, yêu vài người đến lúc chuẩn bị cưới hỏi thì lại đổ vỡ. Thấy cuộc tình nào của chị cũng lận đận, trắc trở mà không thành nên bố mẹ, họ hàng ai cũng lo lắng thay cho chị. Đi đâu ai cũng nói đẹp người mà lận đận tình duyên như vậy hay là đi xem bói.

Trong các nhóm trên Facebook, có rất nhiều bài viết của các “thầy bói” online tự quảng bá và tiếp thị xem bói.

Bán tín bán nghi chị Trang đã tìm đến nhiều thầy cúng, cô đồng để xem mình thật sự có vấn đề gì về tình duyên hay không. Đi xem vài ba thầy bói, ai cũng phán chị “bị phá” do có “duyên âm” làm chị hoảng hồn. Lo cho chuyện tình duyên của mình, chị quyết định tìm tới thầy cúng, cô đồng nhằm “giải quyết vấn đề”

Chị Trang chia sẻ: “Tôi đi cắt duyên âm ở 3,4 nơi rồi. Giá khóa lễ mỗi nơi một khác, chỗ cao nhất tôi phải trả lên đến chục triệu đồng. Đồ lễ thì có chỗ dùng hình nhân thế mạng, có chỗ cắt tóc, cắt dải lụa, thậm chí có chỗ bắt uống “nước thánh”.

Một lần làm lễ cắt duyên của một thầy cốt có tiếng ở huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng), vừa mới đến cửa nhà, thầy đã thẳng mặt phán nọ, phán kia làm chị thất kinh. Hoang mang vì lời thầy phán, chị vội vàng rút ra 6 triệu đồng đưa thầy làm lễ cúng. Nhận được tiền, thầy lập tức chuẩn bị lễ.

Tiếp theo thầy cho chị uống một loại nước mà thầy gọi là “nước thánh”. Sau đó thầy khẳng định từ trong năm đó, tôi sẽ lấy được chồng...”

Mỗi lần mất một khoản tiền mà như thầy phán là “cắt được duyên âm”, chị lại yên tâm nuôi hy vọng sẽ tìm được “nửa kia” của mình và tiến tới hôn nhân, sinh con đẻ cái yên bề gia thất. “Nhưng, càng trông càng không thấy đâu, tôi đến giờ vẫn lẻ bóng một mình...”, chị Trang ngậm ngùi chia sẻ.

Tác giả: Nhóm PV

Nguồn tin: nguoiduatin.vn