‘Bí kíp vàng’ khiến chàng ‘mê mẩn’ chốn phòng the, phụ nữ nhất định phải thử một lần

Linh hoạt trong kiểu hôn

Điều quan trọng không thể thiếu trong chuyện phòng the chính là nụ hôn dưới nhiều hình thức khác nhau. Các nàng cần thể hiện nhiều kiểu hôn để làm cho chàng đê mê, say đắm. Thay đổi các kiểu hôn một cách linh hoạt chính là chiêu trò các nàng cần thường xuyên áp dụng để có chuyện phòng the viên mãn hơn.

Dành cho nhau những nụ hôn ngọt ngào (Ảnh minh họa: Internet)

Tự tin thể hiện ham muốn của mình Nhiều phụ nữ ngại ngùng khi nghĩ tới chuyện bày tỏ ham muốn tình dục của mình. Bạn cần hiểu rằng, điều đấy là hoàn toàn lành mạnh và cần phải loại bỏ những định kiến để tự tin thể hiện điều mình mong muốn. Các ông chồng muốn vợ của họ là người chủ động gợi ý chuyện ấy thay vì lần nào cũng anh ấy phải khởi xướng. Cả hai vợ chồng cùng là người chủ động gợi mở chuyện ấy sẽ đảm bảo cho một đời sống tình dục luôn hấp dẫn và bền vững.