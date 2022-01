Bị khởi tố tội loạn luân cùng 2 tội khác, Lê Tùng Vân đối mặt với án tù bao nhiêu năm?

Ông Lê Tùng Vân.

Ngày 5/1, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án để điều tra các tội: "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Loạn luân" ở Tịnh thất Bồng lai do ông Lê Tùng Vân đứng đầu.

Để tìm hiểu về vấn đề các mức án phạt với ông Lê Tùng Vân, chúng tôi đã liên hệ với Luật sư Trần Xuân Tiền, Trưởng Văn phòng Luật sư Đồng Đội, Đoàn Luật sư TP Hà Nội.

Tội loạn luân

Theo Luật sư Tiền, về tội loạn luân, nếu cơ quan điều tra xác định ông Vân có hành vi giao cấu với người mà biết rõ người đó cùng dòng máu về trực hệ, là anh chị em cùng cha mẹ, anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha thì ông này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 184 Bộ luật hình sự 2015 với mức phạt tù từ 1 đến 5 năm.

Ngoài ra, trong trường hợp ông Vân ép buộc khiến nạn nhân là con, cháu từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi phải miễn cưỡng giao cấu thì không xử lý về tội loạn luân mà xử lý về tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi theo điểm a, khoản 2, Điều 144 Bộ luật này với mức hình phạt từ 7-15 năm tù.

Trường hợp quan hệ tình dục giữa những người có trực hệ ba đời mà tự nguyện nhưng nạn nhân từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi thì sẽ bị xử lý theo điểm c, khoản 2, điều 145 Bộ luật hình sự với mức phạt tù từ 3 năm đến 10 năm tù.

Còn trường hợp dùng vũ lực để tấn công ép buộc người cùng dòng máu về trực hệ quan hệ tình dục hoặc quan hệ tình dục với người dưới 13 tuổi thì sẽ bị xử lý về tội hiếp dâm với tình tiết định khung là có tính chất loạn luân và mức hình phạt sẽ rất nghiêm khắc với chế tài từ 7-15 năm tù.

Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo quan điểm của Luật sư Trần Xuân Tiền, trước một loạt những hành vi của Tịnh Thất Bồng Lai trong thời gian qua như: lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi, cơ nhỡ; lợi dụng tôn giáo để trục lợi, nhận nuôi trẻ sai quy định; lừa đảo, quan hệ với trẻ vị thành niên bị bệnh tâm thần... như nội dung trong đơn tố cáo đã ảnh hưởng rất lớn đến an ninh trật tự, dư luận xã hội.

Vì vậy, việc khởi tố đối với ông Lê Tùng Vân về 3 tội danh trên là hoàn toàn có cơ sở và căn cứ xác đáng.

Luật sư Trần Xuân Tiền, Trưởng Văn phòng Luật sư Đồng Đội, Đoàn Luật sư TP Hà Nội

Theo đó, để xác định mức hình phạt với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản phải căn cứ vào giá trị tài sản mà ông Vân đã trục lợi.

Căn cứ vào Điều 174 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017, nếu chiếm đoạt tài sản từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng thì áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm; nếu có một trong các tình tiết tăng nặng như phạm tội có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng thì mức phạt tù tăng lên từ 2 đến 7 năm.

Nếu chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm, còn tài sản từ 500 triệu đồng trở lên thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ

Đối với tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, cụ thể là lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, nhất là xung quanh vụ "lùm xùm" khi cô gái tên Diễm My bỏ trốn khỏi nhà đến ở tại Tịnh Thất Bồng Lai, vu khống cha mẹ mình thì ông Vân có thể đối diện với mức phạt tù từ 2 đến 7 năm, căn cứ vào khoản 2 Điều 331 Bộ luật này.

Tuy nhiên với độ tuổi của ông Lê Tùng Vân, ông này có thể có tình tiết giảm nhẹ ở điểm O Khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015 quy định giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đó là người phạm tội là người từ 70 tuổi trở lên. Về hình phạt đối với Người đủ 75 tuổi trở lên cao nhất là tù Chung thân; Không áp dụng hình phạt tử hình đối với người đủ 75 tuổi trở lên khi phạm tội hoặc khi xét xử, Không thi hành án tử hình khi người bị kết án đã 75 tuổi (Điều 41 BLHS). Tha tù trước hạn có điều kiện (Điều 66 BLHS) Người đủ 70 tuổi trở lên, thì thời gian đã chấp hành ít nhất là một phần ba hình phạt tù có thời hạn hoặc ít nhất 12 năm đối với tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn; Sớm hơn 03 năm đối với hình phạt tù Chung thân và quy định đã chấp hành được ít nhất là một phần hai mức thời hạn tù đối với hình phạt tù có thời hạn đối với người phạm tội khác.

Tác giả: Lan Chi

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị