Bị cáo Trần Văn Minh đề nghị mời Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đến toà

Ngày 4/5, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét đơn của hai cựu Chủ tịch UBND Đà Nẵng Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến cùng Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") và 17 bị cáo, tổ chức có đơn kháng cáo trong vụ án thâu tóm nhà, đất công sản tại Đà Nẵng.

Tại phiên xét xử sáng nay, cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh tiếp tục đề nghị toà triệu tập ông Hoàng Tuấn Anh (cựu chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2000-2005), để làm rõ hơn chứng cứ thực tế cũng như phân định trách nhiệm trong việc giải quyết nhà đất 158 Bạch Đằng, nhà đất 20 Bạch Đằng và dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước.

Bị cáo Trần Văn Minh tại phiên toà sáng 4/5.

Bị cáo Minh cũng đề nghị HĐXX triệu tập ông Huỳnh Đức Thơ (Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) liên quan đến việc giải quyết cho chuyển mục đích sử dụng đất từ đất thương mại dịch vụ sang đất ở tại các dự án Phú Gia Compound, 37ha Non Nước, Khu đô thị quốc tế Đa Phước...

Cựu chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị triệu tập đại diện Bộ Công an để làm rõ trách nhiệm hợp tác với UBND TP trong việc thi hành pháp lệnh tình báo và tính pháp lý của một công văn do Thứ trưởng Bộ Công an ký gửi cho bị cáo về việc đề nghị cho Công ty xây dựng Bắc Nam 79 được mua khu đất công viên An Đồn.

Ngoài ra, bị cáo Trần Văn Minh đề nghị được treo bản đồ vệ tinh liên quan đến dự án 29ha lên tường để chứng minh các căn cứ cho rằng mình không vi phạm. Tuy nhiên, đề nghị này bị HĐXX bác bỏ vì toàn bộ các tài liệu chứng cứ đã thể hiện rõ trong hồ sơ vụ án, việc treo bản đồ tại toà là điều không cần thiết.

Đối với các cá nhân đơn vị được bị cáo cũng như các luật sư đề nghị triệu tập tại toà, HĐXX cho biết trong quá trình xét xử HĐXX sẽ xem xét mời các cá nhân, đơn vị này nếu cần thiết.

Tác giả: Xuân Trường

Nguồn tin: Báo VTC News