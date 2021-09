Bị cán bộ gọi lại khi đưa đồ qua chốt kiểm dịch, cậu bé nói một câu khiến ai nấy thắt ruột gan

Khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, sẽ chẳng ai muốn ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết để tránh nguy cơ bị nhiễm bệnh. Mới đây, một cậu bé đã đạp xe ra đường và bị cán bộ trực tại chốt kiểm dịch ở phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, gọi lại.

Đoạn video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, cậu bé đi xe đạp, đội mũ, đeo khẩu trang kín mít và trên xe còn có một túi đồ. Cán bộ trực chốt nhẹ nhàng hỏi: “Con đem đồ gì cho ai?".

Cậu bé vừa chỉ tay ra phía xa vừa nói: “Con đem cho bà ngoại".

“Con đem đồ cho bà ngoại hả? Sao mẹ con không đưa đi mà con lại đi”, cán bộ hỏi tiếp.

Cậu bé đi đưa đồ cho bà ngoại bị cán bộ trực chốt kiểm dịch gọi vào hỏi chuyện.

“Mẹ con mất rồi", cậu bé cúi gằm mặt xuống, lí nhí trả lời. Tuy nhiên, không rõ vì không nghe rõ hay vì quá đỗi ngạc nhiên mà cán bộ hỏi lại thêm lần nữa: “Mẹ con sao?”. “Mẹ con mất rồi”, cậu bé nghẹn ngào nói.

Nghe đến đây, các cán bộ trực chốt đều thấy nghẹn lòng. Lúc này, một cán bộ liền tiến lại vỗ về, an ủi bé trai rồi dặn dò: “Rồi chú thương, không có đi ra ngoài nữa nha. Đưa đồ cho bà ngoại xong rồi về. Đi ra ngoài đang dịch bệnh nghe không". Sau khi lời căn dặn của cán bộ, cậu bé không nói gì, chỉ cúi đầu lặng thinh rồi đạp xe đi tiếp.

Cán bộ trực chốt an ủi, dặn dò cậu bé.

Đoạn clip sau khi được đăng tải đã nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội với hàng triệu lượt xem và hàng nghìn lượt bình luận. Đa số mọi người đều xúc động trước câu trả lời của cậu bé, trong khi đó số khác gửi lời chia buồn và động viên bé sớm vượt qua nỗi đau này. Một số người bình luận:

“Nghe câu trả lời thứ nhất bé đã cố gắng kìm nén, đến câu thứ 2 bé đã vỡ òa trong nghẹn ngào. Ai rồi cũng sẽ mất đi nhưng bé này còn quá nhỏ để đón nhận nỗi đau đó”,

“Nghe câu mất rồi mà nghẹn ngào quá. Thương con”,

“Cố lên nhé con trai, mẹ con sẽ luôn ở bên, dõi theo con”,

“Quãng đường còn lại đến nhà bà chắc em nó đầm đìa nước mắt. Quãng đường còn lại của cuộc đời càng nhiều chông gai. Mạnh mẽ lên em nhé”.

