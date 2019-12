Bị bắt cùng 10.000 viên ma túy, “người vận chuyển” khai mình là sinh viên đại học

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 19h30' ngày 21/12, Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Công an huyện Tương Dương và Đồn Biên phòng Nậm Càn, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Nghệ An bắt quả tang đối tượng Mùa Bá Xềnh (SN 1998, trú tại xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) khi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực rừng núi thuộc xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.

Tang vật của vụ án (ảnh CAND).

Tại thời điểm phát hiện, Mùa Bá Xềnh đã chống trả lại quyết liệt, tuy nhiên bằng các biệt pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã khống chế thành công đối tượng, đảm bảo an toàn. Tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ 10.000 viên ma túy tổng hợp và 1 điện thoại.

Mùa Bá Xềnh khai nhận, là sinh viên của một trường Đại học ở TP Vinh, số ma túy trên được Xềnh mang từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ. Đây là đối tượng thực hiện việc kết nối giữa người bán ở Lào và người mua ma túy ở Việt Nam. Khi đã có đầu mối, Xềnh cũng là người trực tiếp nhận hàng từ các đối tượng bên kia biên giới để mang về Việt Nam đi tiêu thụ.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: Quang Phong

Nguồn tin: Pháp luật Plus