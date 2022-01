Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An: Thực hiện thành công "mục tiêu kép" trong năm 2021

Triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19

Để người bệnh yên tâm đến khám và điều trị, trong năm vừa qua, lãnh đạo Bệnh viện Chấn thương – Chỉnh hình Nghệ An luôn chú trọng công tác phòng, chống dịch. Bệnh viện thực hiện nghiêm việc sàng lọc, phân luồng, khai báo y tế và các biện pháp 5K nhằm đảm bảo không lây nhiễm chéo trong môi trường bệnh viện.

Bệnh viện CT-CH Nghệ An triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho công nhân làm việc tại khu công nghiệp

Bên cạnh việc thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn khám, chữa bệnh tại bệnh viện, dưới sự yêu cầu của Sở Y tế Nghệ An trong công tác phòng, chống dịch, Bệnh viện đã huy động lực lượng hỗ trợ hiệu quả trong công tác lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng, tiêm chủng cộng đồng, tham gia bệnh viện dã chiến… góp phần đẩy lùi và ngăn chặn dịch bệnh COVID-19.

Với tinh thần sẵn sàng phục vụ, sẵn sàng cống hiến, sự nỗ lực của đội ngũ nhân viên y tế, Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An luôn khẳng định vai trò là thành viên tích cực, có trách nhiệm với cộng đồng trong công tác phòng, chống dịch. Ngày 17/11 vừa qua, Bệnh viện là một trong những đơn vị được UBND Tỉnh Nghệ An khen thưởng về thành tích trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Cán bộ Bệnh viện CT-CH Nghệ An thực hiện lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân trong khu vực phong tỏa

Phát triển nguồn nhân lực, làm chủ kỹ thuật cao

Bên cạnh việc đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, Bệnh viện cũng luôn chú trọng phát triển chuyên môn. Ban lãnh đạo Bệnh viện xác định nguồn nhân lực là yếu tố then chốt trong sự phát triển; vì thế, các y bác sĩ được quán triệt không ngừng nâng cao kiến thức, cập nhật thường xuyên các kỹ thuật mới tiên tiến nhất ở trong nước và nước ngoài. Các buổi sinh hoạt khoa học, các khóa học được tổ chức thường xuyên qua hình thức trực tuyến để phù hợp với tình hình dịch bệnh.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân bằng phương pháp (ACDF) lấy nhân đĩa đệm, cố định cột sống cổ và hàn xương liên thân đốt sống cổ lối trước, giải ép thần kinh cho bệnh nhân

Dựa trên nền tảng chuyên môn cao, Bệnh viện triển khai đồng bộ, có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực và làm chủ nhiều kỹ thuật cao tiên tiến trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình, thần kinh - sọ não - cột sống, nội cơ xương khớp, phục hồi chức năng,… như: Phẫu thuật cột sống ít xâm lấn; Phẫu thuật nội soi khớp; Phẫu thuật thay khớp gối, khớp háng, khớp vai; Tiêm huyết tương giàu tiểu cầu tự thân, Điều trị bằng phương pháp truyền thuốc loãng xương…; mang lại nhiều lợi ích thiết thực và làm hài lòng người bệnh,hạn chế tối đa tỉ lệ chuyển tuyến, giảm áp lực cho các Bệnh viện tuyến trên.

Bên cạnh những thành tựu về chuyên môn trong lĩnh vực Chấn thương chỉnh hình, lĩnh vực Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ dù hoạt động chưa lâu nhưng đã trở thành địa chỉ uy tín hàng đầu, nơi gửi gắm niềm tin của khách hàng khi có nhu cầu làm đẹp. Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ là một trong những đơn vị tiên phong ứng dụng triển khai nhiều công nghệ hiện đại như: nâng ngực nội soi không khâu da với công nghệ keo dán Dermabond, hút mỡ bằng công nghệ BodyTite, điều trị u bớt máu bằng laser xung màu, điều trị nám, tàn nhang, sẹo …

Điều trị u, bớt máu bằng công nghệ laser xung màu

Với những thành tích đã đạt được, Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An đã và đang ngày càng khẳng định vị trí và uy tín của mình trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Sự hài lòng của người bệnh là "thước đo chất lượng"

"Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh" luôn được Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm củng cố niềm tin của bệnh nhân và người nhà.

Đáp ứng một cách linh hoạt trong tình hình dịch bệnh, Bệnh viện tăng cường công tác chăm sóc khách hàng qua các kênh online như số hotline CSKH, fanpage, livestream, tư vấn trên truyền hình, hòm thư góp ý… nhằm hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp nhưng vẫn đảm bảo nắm bắt, giải quyết nhanh chóng những thắc mắc, phản hồi từ phía bệnh nhân và người nhà. Việc hỗ trợ kịp thời những bệnh nhân gặp hoàn cảnh khó khăn, tặng quà cho bệnh nhân vào ngày lễ Tết vẫn được Bệnh viện thực hiện đầy đủ, với mong muốn bệnh nhân luôn có được tinh thần vui tươi, phấn chấn nhất để chiến đấu và chiến thắng bệnh tật.

Với việc không ngừng nâng cao phong cách, thái độ phục vụ, phát triển và ứng dụng thành công nhiều kỹ thuật mang lại hiệu quả cao trong điều trị; Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An luôn được bệnh nhân và người nhà đánh giá cao về chất lượng khám, chữa bệnh. Số lượng bệnh nhân đến khám không ngừng tăng - đó là minh chứng rõ nét nhất về những chuyển biến trong hiệu quả trong việc đổi mới tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh mà Bệnh viện đang triển khai.

Thực hiện tuyên truyền, tư vấn cho bệnh nhân đến khám và điều trị tại bệnh viện

Trong năm 2022, Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, nỗ lực vượt qua những khó khăn thách thức trong tình hình dịch bệnh; vừa nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, vừa đảm bảo an toàn phòng dịch cho nhân viên, người bệnh và toàn thể cộng đồng.

Tác giả: Đậu Huyền - Khánh Tâm

Nguồn tin: suckhoedoisong.vn