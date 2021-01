Thông tin này được đại tá Huỳnh Thanh Mộng, Phó giám đốc, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long, xác nhận chiều 19/1.

“Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra. Tuy nhiên, bệnh nhân đang điều trị cách ly nên việc tiếp cận còn gặp nhiều khó khăn. Cơ quan điều tra đang tiếp tục xử lý vụ việc”, đại tá Mộng nói.

Bệnh nhân 1440 bị khởi tố bị can. Ảnh: FBNV.

Cũng trong chiều nay, bà Hồ Thị Thu Hằng, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, cho biết kết quả xét nghiệm lần thứ 13 của L.T.T. (bệnh nhân 1440, 32 tuổi) có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Mẫu xét nghiệm trước đó của L.T.T. cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, đến lần lấy mẫu xét nghiệm lần thứ 13, kết quả là dương tính.

"Cách một ngày, ngành y tế xét nghiệm một lần. Đến hôm nay, bệnh nhân tiếp tục dương tính trở lại lần nữa. Việc dương tính, âm tính và tái đi tái lại cũng thường gặp trên thế giới”, bà Hằng cho biết bệnh nhân sẽ được theo dõi điều trị đến khi 3 lần âm tính thì mới cho cách ly tập trung.

Ngày 24/12, L.T.T. (32 tuổi, bệnh nhân 1440) nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam. Sau đó T. di chuyển bằng các phương tiện khác nhau để về nhà ở huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

Tối hôm đó, gia đình đã báo tin cho cơ quan chức năng. T. được đưa đi cách ly và mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với Covid-19.

Liên quan đến bệnh nhân 1440, đến nay Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam các bị can liên quan điều tra về tội Tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép liên quan đến bệnh nhân 1440.

Tác giả: Đ.Đ

Nguồn tin: zingnews.vn