Bé trai gặp tai nạn kinh hoàng khi đang ngồi ăn cơm, nguyên nhân đến từ thứ đồ dùng quen thuộc "lơ lửng trên đầu"

Cách đây ít giờ, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip ghi lại vụ tai nạn ngay trong nhà mà gia đình nào cũng đặc biệt nên lưu ý.

Theo dõi đoạn clip ghi lại cho thấy, một gia đình đang ngồi ăn cơm giữa sàn nhà. Tuy nhiên chỉ một vài phút sau tai nạn kinh hoàng ập đến. Chiếc quạt trần vốn đang quay trên trần nhà bất ngờ rơi xuống chỗ cả gia đình đang ngồi ăn cơm. Đặc biệt, phần lớn trọng tâm chiếc quạt rơi trúng vào chỗ một bé trai khoảng 2-4 tuổi cùng người đàn ông đang ngồi.

Your browser does not support the video tag.

Quạt trần rơi trúng người cháu bé

Sau khi xảy ra sự việc, mọi người trong gia đình đều bối rối và hoảng sợ. Một người phụ nữ nhanh chóng chạy đến chỗ bé trai để kiểm tra, xem xét. Nhưng may mắn bé trai chỉ bị phần cánh quạt sợt qua chỗ cánh tay. Còn người đàn ông cũng bị một phần cánh quạt đập trúng đầu.

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải đã thu hút sự quan tâm của người dùng mạng. May mắn tình huống tai nạn không để lại hậu quả quá nghiêm trọng.

Chiếc quạt trần rơi trúng chỗ cháu bé đang ngồi. Ảnh cắt từ clip.

Thế nhưng, sự việc trên đã khiến rất nhiều người sợ hãi và hoảng hốt, bởi quạt là vật dụng thiết yếu trong gia đình, nhất là khi mùa hè vô cùng nóng bức. Thế nhưng do nhiều nguyên nhân mà mà tai nạn từ chiếc quạt có thể xảy ra nhanh đến không ngờ. Đặc biệt là quạt điện hơi nước, tiềm ẩn nguy cơ điện giật rất cao.

Trong trường hợp này, có thể vết hàn chiếc quạt trần đã quá cũ kĩ, hoen rỉ, không còn chắc chắn và dẫn đến tai nạn. Các gia đình cần thường xuyên kiểm tra các vật dụng treo tường, có độ cao lớn, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Đặc biệt là những đồ gia dụng bằng điện.

Đoạn clip sau đó đã được nhiều người dùng mạng chia sẻ để cảnh báo tới bạn bè, người thân trước sự cố nguy hiểm này.

Tác giả: Hạ Vũ

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc