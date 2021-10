Bé trai 2 tuổi mất tích bí ẩn: Gia đình tiết lộ về "hai nghi phạm" được dân mạng lan truyền

Trao đổi với chúng tôi, anh Lâm Gia Đạt, bố bé trai 2 tuổi mất tích ở Bình Dương cho biết: "Gia đình tôi vẫn chưa tìm thấy con. Có nhiều người gọi đến báo nhưng đều không có tung tích gì. Vợ tôi không ăn ngủ gì mấy ngày qua, khóc vì xót con nhớ con".

Sau khi em bé mất tích bí ẩn, nhiều người cùng lực lượng chức năng đã vào cuộc tìm kiếm, chia sẻ hình ảnh và thông tin về cháu bé. Một số người dân ở Bình Dương cũng hỗ trợ đi tìm trực tiếp cháu bé quanh các khu vực như vườn tràm, nhà hoang. Mặc dù đã chia nhau tìm kiếm kỹ lưỡng trong đêm nhưng rạng sáng vẫn chưa có tung tích của nạn nhân.

Người dân tìm kiếm trong khu nhà hoang, clip phát trực tiếp được nhiều người theo dõi

Người bố cho biết thêm, trên mạng đang lan truyền bức hình về 2 người đàn ông được cho là nghi phạm bắt cóc con trai anh. Nhưng anh Lâm Gia Đạt thông tin, hai người này không liên quan đến vụ việc, cháu bé trong ảnh không phải con trai anh.

Hình ảnh 2 người đàn ông không liên quan đến cháu bé 2 tuổi

Trước đó, chị Hồ Thị Bích Nhi (SN 1997, ngụ tại ấp Tân Định, xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) đã thông tin về việc bé trai Lâm Gia Hưng (2 tuổi), con trai mình mất tích bí ẩn sáng 15/10. Bé Hưng đang chơi trước nhà, mẹ chỉ rời mắt khỏi vài phút thì không thấy con trai đâu nữa. Ngay sau đó, cả nhà tổ chức tìm kiếm đồng thời báo chính quyền địa phương.

Gia đình anh Đạt sinh được 2 người con, bé Hưng 2 tuổi là con trai cả, dưới còn có bé gái mới được 6 tháng. Do còn nhỏ nên vợ chồng anh chưa gửi bé đi nhà trẻ, luôn sát sao và không bao giờ cho con đi chơi xa.

Gia đình anh Đạt rất mong mỏi tìm kiếm con

Liên quan đến việc cháu Lâm Gia Hưng mất tích, Công an tỉnh Bình Dương mới đây cũng ra thông báo truy tìm người mất tích, đồng thời thông báo đặc điểm nhận dạng như sau: Trước khi mất tích, cháu Hưng mặc áo thun ngắn tay màu đen, trên cổ áo có viền màu trắng; mặc quần sọt (short) màu xanh, đầu không đội nón, chân không mang dép.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Dầu Tiếng gửi thông báo đề nghị các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, công an các tỉnh, thành phố khi phát hiện người có đặc điểm như trên thì giữ lại.

Đồng thời, ai biết tin về bé H. thông báo ngay Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Dầu Tiếng, qua số điện thoại 0913.798.963 (gặp điều tra viên Hoàng Xuân Quân) để phối hợp giải quyết.

