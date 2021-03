Bé sơ sinh nằm ngủ ngon lành cạnh 4 con rắn hổ mang chúa

Your browser does not support the video tag.

Trong clip, 4 con rắn hổ mang chúa nằm chắn ở 4 góc giường, ở giữa là một bé sơ sinh đang ngủ. Có thể thấy, em bé này ngủ rất ngon lành và dường như đã quen với việc có những chú rắn bò bên cạnh.

Khi thấy có ai đó lại gần em bé, loài bò sát nguy hiểm thậm chí còn rướn thân, bành mang để đe dọa. Tuy nhiên, chúng không phun độc hay cắn đứa trẻ.

Ngay sau khi được đăng tải, hình ảnh này đã khiến nhiều người không khỏi rùng mình, khiếp sợ. Nhiều người cho rằng bố mẹ của bé đã quá mạo hiểm khi để em ngủ một mình với loài rắn hung dữ này.

Cảnh tượng trên được cho là quay tại Ấn Độ, nơi người dân rất tôn thờ những con rắn, đặc biệt là rắn hổ mang chúa.

Rắn hổ mang chúa (Ophiophagus hannah) phân bố chủ yếu trong các vùng rừng nhiệt đới từ Ấn Độ đến Đông Nam Á. Đây là loài rắn độc dài nhất thế giới với chiều dài tối đa 7 mét. Chúng chủ yếu ăn thịt đồng loại và các loài rắn khác cùng động vật có xương sống nhỏ như thằn lằn, chuột. Lượng nọc độc tiết ra trong một lần cắn của chúng có thể gây tử vong cho 20 người lớn hoặc giết chết một con voi trưởng thành trong vòng vài giờ.

