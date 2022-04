Bế mạc giải bóng chuyền, bóng chuyền bãi biển Đại hội thể dục thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ 9

Các nội dung thi đấu môn Bóng chuyền và bóng chuyền bãi biển trong khuôn khổ Đại hội TDTT tỉnh Nghệ An lần thứ 9 do Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An phối hợp với UBND thị xã Cửa Lò tổ chức đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Ban Tổ chức trao huy chương vàng môn bóng chuyền nam cho đội Diễn Châu (Ảnh Cảnh Tuyên)

Về dự khán trận chung kết bóng chuyền Nam và tham dự lễ bế mạc và trao thưởng có các đồng chí: Bà Nguyễn Thị Thanh Hương Phó giám đốc Sở cùng đại diện lãnh đạo các phòng Sở Văn hóa và Thể thao; Đồng chí Lê Thanh Long - Phó Bí thư thường trực Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã Cửa Lò và đại diện một số Lãnh đạo các đơn vị huyện, thành phố, thị xã cùng tham dự.

Môn thi đấu Bóng chuyền và Bóng chuyền bãi biển có sự tham gia của 18 đội bóng chuyền đến từ 11 huyện, thành phố, thị xã với gần 150 vận động viên tranh tài ở các nội dung nam và nữ. Theo đánh giá của Ban tổ chức, với tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực và cao thượng, công tác tổ chức thi đấu được Ban tổ chức đăng cai được chuẩn bị kỹ lưỡng; các đoàn có vận động viên tham gia thi đấu đều có sự chuẩn bị và tập luyện tốt; chất lượng chuyên môn của các vận động viên tham gia giải cao và đã đem lại cho giải những trận thi đấu gay cấn, kịch tính và những pha bóng đẹp mắt.

Kết quả thi đấu của giải cũng đã phản ánh đúng thực lực của các đoàn tham gia. Đồng thời, thông qua giải lần này đã góp phần tăng cường tình đoàn kết, giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa các vận động viên, đơn vị tham gia. Đồng thời, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện môn Bóng chuyền nói chung, môn Bóng chuyền bãi biển nói riêng phát triển trong quần chúng nhân dân tại các địa phương.

Ban Tổ chức trao huy chương vàng môn bóng chuyền nữ cho đội tuyển Thành phố Vinh (Ảnh Cảnh Tuyên)

Kết thúc, Ban tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Nghệ An đã tiến hành trao huy chương Vàng, huy chương Bạc, huy chương Đồng và giải thưởng cho các đội đạt thành tích cao ở từng nội dung thi đấu. Tại môn bóng chuyền nam, huy chương Vàng thuộc về đơn vị huyện Diễn Châu; huy chương Bạc đơn vị Tương Dương và huy chương Đồng thuộc về 2 đơn vị Nghi Lộc và thành phố Vinh. Ở nội dung bóng chuyền nữ, đơn vị thành phố Vinh đạt huy chương Vàng, Quỳ Hợp đạt huy chương Bạc và 2 đơn vị Nghĩa Đàn và Kỳ Sơn đạt huy chương Đồng.

Ở nội dung bóng chuyền bãi biển cả 2 đội tuyển bóng chuyền Nam và Nữ thị xã Cửa Lò đều đã xuất sắc dành huy chương Vàng; Đơn vị thị xã Thái Hoà đạt huy chương Bạc, huy chương Đồng thuộc về 2 đơn vị Tương Dương và Nghi Lộc môn bóng chuyền nam bãi biển; Đơn vị Quỳnh Lưu đạt huy chương Bạc, TP Vinh và Nghĩa Đàn đồng giải Ba môn bóng chuyền nữ bãi biển.

Tác giả: Nguyễn Viết Nam Long - Phòng Quản lý TDTT

Nguồn tin: vhtt.nghean.gov.vn