Bé gái 8 tháng tuổi bụng trướng như cái trống và lời thỉnh cầu đẫm nước mắt của cặp vợ chồng khốn khổ

Con bị bệnh hiểm trong khi gia đình rất khó khăn nên vợ chồng anh Được chỉ biết gạt giọt nước mắt bất lực chứng kiến con gái bị giày vò trong đau đớn...

Dù còn rất nhỏ nhưng cháu Trà My đã phải chịu đựng nỗi đau thể xác.

Con 8 tháng tuổi, 8 tháng bố mẹ không 1 đêm tròn giấc

PV ĐS&PL có mặt ở UBND xã Hồng Đức, Hải Dương vào một buổi chiều đầu tháng Chín. Dưới cái nắng nhàn nhạt của một buổi chiều thu, theo chân ông Phạm Văn Khơi, Phó Chủ tịch UBND xã, chúng tôi tìm về thôn Mai Động, nơi cháu Trần Ngọc Trà My đang sinh sống.

Biết chúng tôi là phóng viên, một người dân nơi đây ngậm ngùi cho biết: “Hai vợ chồng còn trẻ nhưng khổ quá. Nhà thì không có, phải đi ở nhờ người thân. Con gái mới 8 tháng tuổi mà phải chịu nhiều bệnh tật. Nhìn cháu mà chúng tôi xót xa lắm”.

Vừa bước đến đầu cổng, ví biết trước hoàn cảnh nên khi nghe thấy tiếng khóc ngặt nghèo của cháu Trà My, tim chúng tôi không khỏi nhói đau. Mời chúng tôi vào nhà, anh Được tâm sự vợ chồng anh cưới nhau đến nay được 5 năm. Dù cuộc sống khó khăn, vất vả nhưng anh chị vẫn cảm thấy hạnh phúc. Niềm hạnh phúc ấy tăng lên gấp bội khi chị Hoàng Thị Chưởng (SN 1998) sinh hạ được người con gái đầu lòng.

Tuy nhiên, niềm vui ấy nhanh chóng bị dập tắt khi cháu Trà My chẩn đoán mắc bệnh u máu. “Lúc cháu chào đời cũng như bao đứa trẻ khác, khỏe mạnh, tươi tắn. Khi cháu được 1 tháng tuổi, vợ chồng tôi phát hiện trên đầu cháu có nốt đỏ. Cứ nghĩ là mụn bình thường, nên tôi không để ý. Càng ngày mụn càng sưng to dẫn đến mưng mủ. Lúc đưa con lên viện khám, nghe các bác sĩ nói tôi mới biết con mình bị u máu”, anh Được cho biết.

Căn bệnh quái ác

Chưa dừng lại ở đó, làn da của cháu My từ trắng trẻo, bỗng nhiên vàng đi và kéo lên cả hai mắt. Gom góp được ít tiền, vợ chồng anh lại đưa con ra viện Nhi Trung Ương khám: “Vợ chồng tôi gần như suy sụp khi biết được con gái tôi lại mắc thêm bệnh vàng da, ứ mật buộc phải phẫu thuật cắt bỏ nhưng không thành công”, cố kìm giọt nước mắt, anh được đau đớn nói.

Dù rất sốc nhưng vợ chồng anh Được động viên nhau cố gắng làm việc để kiếm tiền chữa bệnh cho con. “Vợ chồng tôi làm công nhân, số tiền kiếm được không nhiều nên không thể có cho mình một ngôi nhà riêng. Trước vợ chồng tôi ở nhà thuê nhưng khi con tôi bị bệnh, chúng tôi về nhà ông bà ngoại ở nhờ”, anh Được trải lòng.

Lặng lẽ thở dài, anh Được tâm sự với chúng tôi sau ca phẫu thuật, cháu Trà My sụt cân nhanh chóng, sốt triền miên. Hàng đêm, vợ chồng anh phải thay phiên nhau thức để chăm sóc người con gái bé bỏng, tội nghiệp của mình.

“Có những ngày con sốt đến 4-5 lần, chân tay teo lại và quấy khóc cả đêm. Bụng con bị phình to, việc nằm ngủ rất khó khăn nên hàng đêm hai vợ chồng phải thay phiên nhau bế cháu”, anh Được nghẹn ngào tâm sự.

Giọt nước mắt của mẹ, sự bất lực của cha

Chứng kiến hình ảnh người đàn ông ấy gồng mình, cố gắng kìm nén để những giọt nước mắt không tràn bờ mi khiến chúng tôi vô cùng xúc động. Vào thời khắc ấy, không gian trở nên trầm mặc hơn, nặng nề hơn.

Khi chúng tôi định nói vài câu an ủi anh Được thì tiếng khóc xé lòng của cháu Trà My bất ngờ cất lên. Vội vã cáo lỗi, anh nhanh chóng chạy vào nhà, đón lấy người con gái bé bỏng vào lòng và không ngừng dỗ dành. Một lúc sau, anh Được bế cháu Trà My tiến về phía chúng tôi. Phía sau, chị Hoàng Thị Chưởng (mẹ cháu My-PV) hai mắt đỏ hoe cũng chậm rãi bước đến.

Nhìn cháu Trà My nằm trong vòng tay anh Được, tim chúng tôi như bị bóp nghẹt. Gương mặt cháu tiều tụy, chân tay teo tóp, vàng sạm, bụng trướng to lên to hơn cả cơ thể như thể cháu vác một cái trống. Chứng kiến gương mặt nhăn nhó vì đau đớn cùng ánh mắt thiếu đi sự hồn nhiên của Trà My, chúng tôi xót xa vô cùng.

Đón lấy người con gái đáng thương vào trong lòng, chị Chưởng nghẹn ngào: “Nhìn con mình đau ốm, bệnh tật trong khi những đứa trẻ cùng trang lứa khác mạnh khỏe, tôi đau đớn lắm, tủi thân lắm. Thương con, muốn chữa bệnh cho con nhưng không biết làm thế nào. Tôi nghỉ làm trông con, mọi chi tiêu đều phụ thuộc vào đồng lương ít ỏi của chồng. Hàng tháng, tiền thuốc cho con đã ngót nghét 4 triệu nên cuộc sống vô cùng khó khăn”.

Chị Chưởng cho biết, cháu Trà My mỗi tháng sẽ lên bệnh viện Nhi Trung ương thăm khám, lấy thuốc 2 lần. Mỗi khi thấy con lên cơn sốt, anh chị lại tất tả bế con lên viện thăm khám vì sợ bệnh tình chuyển biến xấu.

Thấy chị Chưởng bật khóc, anh Được mắt đỏ hoe song cũng cố lên tiếng an ủi và đỡ lời cho vợ. Hướng ánh mắt đầy trìu mến về phía con gái, anh cho biết, Trà My bắt buộc phải phẫu thuật gan bởi gan đã bị xơ hoàn toàn. Tuy nhiên, chi phí phẫu thuật quá đắt so với khả năng chi trả của gia đình.

“Cháu phải phẫu thuật cấy ghép gan, những chỗ có thể vay mượn được thì vợ chồng tôi đều vay. Nếu gia đình có người tương thích gan với cháu, chi phí phẫu thuật rơi vào khoảng 800 triệu, còn nếu phải mua ngoài số tiền còn lớn hơn. Số tiền ấy lớn quá, gia đình hoàn toàn bất lực, không đủ khả năng chi trả. Bây giờ, vợ chồng tôi chỉ biết cầu xin các nhà hảo tâm thương xót, cứu lấy cháu, cho cháu một tia hy vọng và cơ hội sống”, nhìn chúng tôi với gương mặt không giấu được sự lo lắng, đâu khỏ, anh Được buồn bã nói.

Trao đổi với PV ĐS&PL, ông Tạ Ngọc Quyên, Chủ tịch UBND xã Hồng Đức cho biết: “Gia đình anh Trần Văn Được khó khăn, hai vợ chồng không có nhà, phải ở nhờ nhà ông bà ngoại của anh Được. Cháu Trà My tuy mới 8 tháng tuổi nhưng bị vàng da, teo mật bẩm sinh và xơ gan. Địa phương cũng đã họp, trao đổi với các ban ngành, đoàn thể để vận động quyên góp, hỗ trợ. Thông qua đây, tôi kính mong quý cơ quan, các mạnh thường quân có thể quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ, kêu gọi các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm để hỗ trợ, giúp đỡ gia đình anh Được và đặc biệt là cháu Trà My để cháu được chữa trị.



Mọi sự giúp đỡ cháu Trần Ngọc Trà My xin liên hệ trực tiếp anh Trần Văn Được, thôn Mai Động, xã Hồng Đức, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương qua số điện thoại: 0984.396.799

Tác giả: Đàm Linh

Nguồn tin: doisongphapluat.com