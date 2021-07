Bắt 'yêu râu xanh' đột nhập phòng trọ dùng 2 dao đe dọa, hiếp dâm cô gái

Chiều 27-7, Công an TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) thông tin, cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lục Đức Dương (SN 1990, thường trú tại thôn 2, xã Bình Dân, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, hiện đang cứ trú tại xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) để điều tra, làm rõ hành vi hiếp dâm.

Đối tượng Lục Đức Dương.

Theo thông tin từ Công an TP Hải Dương, ngày 17-7, chị L.T.Y. (SN 1992, quê ở Nghệ An, hiện đang thuê trọ tại phường Tứ Minh, TP Hải Dương) đến cơ quan công an trình báo về sự việc vào khoảng 3 giờ 10 phút ngày 16-7, chị Y. bị một đối tượng nam giới đột nhập vào phòng trọ, dùng 2 con dao uy hiếp, bắt chị Y. phải quan hệ tình dục với hắn.

Quá trình điều tra, xác minh thu thập tài liệu, cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương đã làm rõ Lục Đức Dương là nghi phạm đã giở trò đồi bại với chị Y..

Căn cứ các tài liệu đã điều tra, thu thập được, ngày 25-7, Công an TP Hải Dương đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Dương về tội hiếp dâm.

Tại cơ quan công an, "yêu râu xanh" này khai nhận, vào khoảng 3 giờ ngày 16-7, Dương đã dùng mắc áo bằng kim loại mở cửa vào phòng trọ của chị Y.. Sau đó, Dương sử dụng 2 con dao lấy ở phòng chị Y. đe dọa, uy hiếp và thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân.

Tác giả: Tr.Đức

Nguồn tin: Báo Người Lao Động