Bắt tạm giam đối tượng dùng dao tự chế đâm cha dượng tử vong

Sáng ngày 5/8, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Lương Văn Nhứt, về tội "giết người".