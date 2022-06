Bắt tài xế xe khách cố vượt đèn xanh, tông thương vong 3 người

Công an đọc lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với tài xế Cao Quốc Phát (Ảnh: C.A.).

Ngày 23/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Cao Quốc Phát (SN 1966, ngụ TP Vũng Tàu, tài xế xe khách Hoa Mai) do hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo Công an thị xã Phú Mỹ, lúc 5h55 sáng 22/6, tài xế Phát điều khiển xe khách Hoa Mai biển kiểm soát 72B-024.04 lưu thông xe hướng từ Bà Rịa - Vũng Tàu đi TPHCM.

Khi đến ngã giao lộ Quốc lộ 51 - Khu công nghiệp Mỹ Xuân A (khu phố Phước Hưng, phường Mỹ Xuân) đầu xe bên trái ô tô va chạm với đuôi xe máy do chị Lê Thị Phượng (SN 1986) chở cháu Phạm Thị Thanh Mai (SN 2005, cùng ngụ thị xã Phú Mỹ) và chị Nguyễn Thị Chuột (SN 1988, quê Đồng Tháp) đang dừng xe giữa giao lộ chờ qua đường.

Hậu quả làm chị Chuột tử vong tại hiện trường, chị Phượng và cháu Mai bị thương.

Xe ô tô do Phát điều khiển tiếp tục lao tới, đâm trúng một xe máy khác có 2 người đàn ông ngồi trên. Tuy nhiên, sau tai nạn 2 người này đã rời khỏi hiện trường nên công an chưa xác định được danh tính, thương tích.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 1 người chết, 2 người bị thương (Ảnh cắt từ clip).

Tài xế Cao Quốc Phát khai điều khiển xe sát giải phân cách cứng chia 2 làn đường riêng biệt. Lúc này đèn điều khiển giao thông báo hiệu còn 4 giây đèn xanh nên Phát cho xe tăng tốc để vượt qua giao lộ với tốc độ 87 km/h và gây tai nạn.

