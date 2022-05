Bắt tài xế taxi "nhảy đồ" của 2 nữ du khách Nga trên phố cổ Hà Nội

Sáng 5/5, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện bài đăng với nội dung 2 nữ du khách trẻ người nước ngoài bị tài xế taxi lấy mất tài sản ở phố cổ Hà Nội. Bài viết trên nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận.

Cụ thể, theo bài đăng, vào khoảng 3h sáng ngày 5/5, mọi người ở góc phố Cấm Chỉ giao Hàng Bông, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội giật mình vì tiếng la hét thất thanh của 2 cô gái trẻ ngoại quốc.

Khi một số người dân đến hỏi thăm thì được biết 2 nữ du khách là người Nga, mới đến Việt Nam được 2 ngày.

Theo nhân chứng, khoảng 2h45 - 2h50, 2 nữ du khách này gọi taxi và nhờ cắm sạc pin điện thoại, đồng thời đưa hết đồ lên taxi. Sau đó, cả hai nói tài xế taxi chờ để đổi tiền USD sang tiền Việt Nam; bất ngờ tài xế taxi phóng đi mất, mang theo tất cả đồ dùng của 2 nữ du khách.

Khu vực xảy ra sự việc (Ảnh: Long Văn).

Một nhân chứng cho hay, thời điểm vụ việc xảy ra, anh và nhóm bạn đang ngồi ăn trên mặt đường Hàng Bông thì thấy 2 nữ du khách người Nga vừa chạy vừa khóc.

"Qua trao đổi bằng tiếng Anh và một vài cử chỉ biểu đạt, tôi được biết 2 cô gái bị tài xế taxi lấy mất đồ. Sau đó, tôi đã hỗ trợ 2 người đến trụ sở Công an phường Hàng Bông trình báo. Nhưng do bất đồng ngôn ngữ nên phía công an bảo họ về nhờ nhân viên khách sạn viết trình báo để xử lý", nhân chứng nói.

Liên quan đến vụ việc, trưa 5/5, trao đổi với PV Dân trí, một lãnh đạo Công an phường Hàng Bông xác nhận, lúc 11h cùng ngày, đơn vị phối hợp với Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ được đối tượng lái xe taxi cướp tài sản của 2 nữ du khách nói trên.

"Hiện đối tượng đang bị tạm giữ để phục vụ quá trình điều tra, bước đầu cơ quan công an thu giữ 2 chiếc điện thoại mà đối tượng này đã lấy của 2 nữ du khách. Danh tính của đối tượng chưa được công bố. Khi có kết quả sẽ tiếp tục thông tin tới báo chí", vị lãnh đạo này cho biết.

Tác giả: Văn Yên

Nguồn tin: Báo Dân trí