Bắt quả tang vợ với trai lạ trong phòng trọ, chồng chua chát: Vì mày có tiền

Sự việc xảy ra trong phòng trọ và một phần diễn biến đã được người chồng quay lại. Theo chia sẻ, người chồng khi trở về thấy cửa phòng khóa, còn vợ đang ở cùng một người đàn ông bên trong. Khi bị truy hỏi, 2 người này phản pháo một cách yếu ớt: "Chỉ xuống lấy xe thôi mà".

Bức xúc người chồng hỏi tiếp: "Lấy xe sao tao kêu mở cửa không mở cửa". "Đó là chuyện của gia đình anh, tui không biết" - kẻ hứ 3 đáp tỉnh bơ.

Không còn giữ được bình tĩnh, người đàn ông gằn giọng: "Mày biết tao là chồng của D. không? mày có biết không? Tao hỏi mày có biết không?". Đáp lại, nhân vật thứ 3 cũng không kém cạnh, lớn tiếng: "Chuyện đó tôi không quan tâm, tôi lấy xe của tôi".

Bị bắt quả tang ở với vợ người ta trong phòng trọ, thanh niên đối đáp "vào lấy xe"

Ở video thứ 2, khi mọi chuyện đã ngã ngũ, ông chồng bất lực nói: "Mày có tiền mà tao đâu có tiền. Bởi vậy mày mới cua được vợ tao". Kẻ thứ 3 đáp gọn lẹ "tiền thì tui thoải mái. Chuyện cua hay không thì tôi nói thẳng với anh". Sau đó, vô tư quay xe máy đòi bỏ đi.

Đáng chú ý, khi chồng bất bình tra khảo tình địch, người vợ đứng ở phía trong chỉ im lặng, giữ thái độ bình tĩnh không chút phản ứng.

Ngay sau khi đăng tải màn bắt vợ ngoại tình đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Trong khi người chồng có hành xử vô cùng nhẹ nhàng, lịch sự thì thái độ của nhân vật thứ 3 và cô vợ khiến người xem vô cùng bức xúc.

Dù có hành động sai trái, cặp kè với vợ người khác nhưng thanh niên vẫn đối đáp ngang ngược, không chút hối lỗi. Còn phía người vợ điềm nhiên xem như không có chuyện gì. Không rõ ông chồng sẽ giải quyết vụ việc tiếp theo ra sao.

Đoạn clip hiện đang được lan truyền trên MXH, không ít bình luận chỉ trích kịch kiệt, tấn công hướng đến đôi nam nữ có hành vi sai trái.