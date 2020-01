Bắt quả tang nhóm 'nam thanh nữ tú' phê ma túy trong quán karaoke

Nhóm đối tượng.

Ngày 20/1, công an tỉnh Hưng Yên cho biết, khoảng 7h15 ngày 17/1, tổ công tác Công an huyện Phù Cừ phối hợp với Công an thị trấn Trần Cao tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke Điểm hẹn 2 địa chỉ tại thôn Cao Xá phát hiện trong phòng có 8 thanh niên đang nhảy múa trên nền nhạc công suất lớn.

Quá trình kiểm tra, phát hiện tại túi quần của Đặng Ngọc Chiến (SN 2002, trú tại xã Tam Đa, huyện Phù Cừ) có 4 viên nén màu xám bạc, nghi là ma túy tổng hợp. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy có 6/8 đối tượng dương tính với ma túy.

Trong số 8 đối tượng, có 4 đối tượng có hộ khẩu thường trú ở huyện Phù Cừ, 4 đối tượng ở các tỉnh Nghệ An, Lạng Sơn, Yên Bái có độ tuổi từ 20 đến 28 tuổi.

Tại Cơ quan điều tra, Chiến khai nhận 4 viên nén bị thu giữ là ma túy dạng kẹo, Chiến mua về để cả nhóm sử dụng.

Cơ quan chức năng xác định số viên nén trên, kết quả là ma túy tổng hợp, loại MDMA, có khối lượng là 1,91g.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

Tác giả: THANH PHONG

Nguồn tin: Báo Tiền phong