Bắt quả tang bạn trai ở cùng gái lạ, cô gái có màn xử lý cao tay

Mới đây, một cô gái trẻ đã đăng tải lên tài khoản TikTok của mình một đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái bắt quả tang người yêu ngoại tình ngay trong nhà, đang nhận được nhiều sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng.

Cụ thể, sau khi kết thúc bữa tiệc với bạn bè, cô gái thấy bất ổn nên đã trở về nhà sớm. Không ngờ, khi vừa bước chân vào cửa, cô đã chứng kiến tận mắt cảnh bạn trai đang ở cùng một người phụ nữ khác.

"Các người bất ngờ lắm đúng không? Rời khỏi nhà tôi ngay! Anh muốn sống với cô ta đúng không? Vậy thì hãy cút ra đường mà ở", cô gái giận dữ nói.

Bị bắt quả tang tại trận, thanh niên kia tỏ ra xấu hổ và không biết nói gì. Được biết, cố gái này và người yêu quen nhau được 6 năm và đã dọn về sống chung nhà. Tuy nhiên, sau khi sự việc xảy ra thì cả 2 đã chia tay.

"Tôi đã đi sang tên hóa đơn tiền điện cho gã bạn trai và tình mới của hắn ta", cô gái cho biết thêm.

Ngay sau khi clip được đăng tải, nhiều người đã tỏ ra đồng cảm và khen ngợi cách ứng xử văn minh của cô gái.

