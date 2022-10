Bắt quả tang 7 nam, nữ làm chuyện mờ ám trong khách sạn lúc nửa đêm

Ngày 30-9, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm Đặng Anh Hùng (ngụ phường Nam Lý, TP Đồng Hới); Nguyễn Trường Quyền (ngụ xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh) và Trần Thị Hương (ngụ huyện Ea kar, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại khách sạn.

4 trong số 7 đối tượng bị bắt quả tang về hành vi sử dụng ma túy

Trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 28-9, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Đồng Hới phối hợp với Công an xã Bảo Ninh tiến hành kiểm tra lưu trú tại khách sạn OSAKA thuộc thôn Đồng Dương, xã Bảo Ninh. Qua kiểm tra, công an đã phát hiện quả tang 7 nam, nữ thanh niên tại 2 phòng nghỉ có hành vi tổ chức sử dụng chất ma túy để "bay lắc". Ngoài Đặng Anh Hùng, Nguyễn Trường Quyền, Trần Thị Hương, còn có 4 đối tượng khác là Phạm Thị Mỹ Duyên (ngụ phường Đồng Phú), Mai Thị Linh (ngụ xã Bảo Ninh), Lê Quốc Hợp (SN 1998, ngụ phường Phú Hải) và Trần Văn Thái (SN 1994; ngụ phường Phú Hải, TP Đồng Hới).

Lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều bộ dụng cụ để sử dụng ma túy và các tinh thể màu trắng mà các đối tượng khai nhận là ma túy dạng Ketamine. Qua test nhanh, các đối tượng này đều có kết quả dương tính với các chất ma túy.

Qua đấu tranh, các đối tượng này khai nhận hành vi tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy.

Tác giả: HOÀNG PHÚC

Nguồn tin: Báo Người lao động