Bắt Phó Giám đốc Trung tâm y tế TP Dĩ An liên quan Việt Á

Tối 30/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đỗ Việt Hùng (Phó Giám đốc Trung tâm y tế TP Dĩ An) và bà Lê Thị Hồng Liên (Trưởng khoa Dược, trang thiết bị vật tư y tế) về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị can Đỗ Việt Hùng và Lê Thị Hồng Liên (Ảnh: Công an cung cấp).

Công an cũng khởi tố ông Phạm Vũ Phong (Giám đốc Công ty Nam Phong) về tội danh trên. Hiện ông Phong đang bị tạm giam trong một vụ án khác do Công an TPHCM khởi tố.

Lực lượng chức năng cũng khám xét nơi ở, nơi làm việc của bị can Đỗ Việt Hùng và Lê Thị Hồng Liên, thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu liên quan.

Theo cơ quan điều tra, năm 2021, Trung tâm y tế TP Dĩ An đã mua của Công ty Nam Phong vật tư xét nghiệm Covid-19 (test nhanh) và PCR do Công ty CP Công nghệ Việt Á sản xuất.

Tổng vật tư y tế được chỉ định thầu trong 3 hợp đồng với số tiền trên 40 tỷ đồng do ngân sách Nhà nước chi trả.

Công an tỉnh Bình Dương xác định, bằng hình thức chỉ định thầu, các bị can đã gây thiệt hại trên 16 tỷ đồng.

Tác giả: Trung Kiên

Nguồn tin: Báo Dân trí