Bắt nữ giáo viên nghỉ hưu làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức

Quá trình điều tra, ngày 26/8, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở đối với Vũ Thị Thái Hòa (sinh năm 1956, giáo viên đã nghỉ hưu, trú tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức", quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Chân dung nữ giáo viên về hưu lại "hành nghề" làm giả con dấu. Ảnh: Dân Trí

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định và Lệnh theo đúng quy định của pháp luật Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ án

Ngày hôm qua, Đồng Nai cũng triệt phá một đường dây làm giả con dấu, tài liệu cực lớn. Theo báo NLĐ, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp Công an Đồng Nai đã triệt phá đường dây làm giả bằng cấp, chứng chỉ, tài liệu, con dấu, biển số xe… có quy mô lớn tại TP Biên Hoà ngày 25/8.

Hai đối tượng Nguyễn Trọng Dương (SN 1989, quê tỉnh Nghệ An) và Nguyễn Văn Đạt (SN 1998, ngụ tỉnh Lâm Đồng) vừa bị Công an Đồng Nai bắt giữ khẩn cấp để điều tra về hành vi làm giả bằng cấp, chứng chỉ, con dấu...

Khám xét căn nhà các đối tượng tại khu phố Tân Mai 2, phường Phước Tân, TP Biên Hoà, Cục Cảnh sát hình sự và Công an Đồng Nai đã tạm thu một máy in, máy tính bàn, USB, máy dập biển số xe, mô tơ điện ép thủy lực để ép biển số xe, máy đổ keo, máy dập con dấu, máy sơn biển số cùng nhiều biển số xe của nhiều tỉnh thành khác nhau.

Tiếp tục khám xét, công an phát hiện nhiều máy móc hiện đại phục vụ cho việc làm giả giấy tờ, bằng cấp như máy in, máy ép plastic, máy in phôi và các giấy tờ tài liệu giả như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bằng cấp các loại, cà vẹt xe, thẻ nhà báo, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ khẩu, chứng minh, phôi bằng giả, tem giả hàng trăm trăm con dấu giả,…

Tác giả: Chi Chi (T/h)

Nguồn tin: doisongplus.vn