Bắt nguyên trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường một huyện

Tối ngày 3-11, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Lê Văn Khánh (SN 1960, ngụ xã Yên Tâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa), nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) kiêm Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện Thường Xuân, về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tổng đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Văn Khánh. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo điều tra, vào năm 2014, với vai trò là Trưởng phòng TN-MT kiêm Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện Thường Xuân, ông Khánh đã tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân phê duyệt điều chỉnh quy hoạch và quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; đề nghị phê duyệt mức giá chuyển mục đích sử dụng đất thấp hơn giá quy định.

Ngoài ra, ông Lê Văn Khánh còn trực tiếp ký 2 phiếu chuyển thông tin địa chính ghi rõ mức giá đất là 100.000 đồng/m2 để tạo điều kiện cho công dân xây dựng cơ sở chế biến lâm sản, trái quy định của pháp luật về đất đai, gây thiệt hại ngân sách nhà nước tổng số tiền là gần 1,4 tỉ đồng.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra mở rộng.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động