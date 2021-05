Bất ngờ vì hàng trăm con cá trôi dạt vào bờ biển, 3 cô gái quyết thả chứ không mang về

Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh nhóm cô gái được cho là ở Huế đi biển chơi thì bất ngờ gặp một đàn cả trăm con cá trôi dạt vào bờ. Chủ nhân đoạn clip chia sẻ rằng cô giật mình vì lần thấy cảnh tượng như vậy. Không biết loài cá này là cá gì nên cô quyết định ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội.

Cũng trong đoạn clip, hàng trăm con cá có kích thước tương đối nhỏ, dài tầm khoảng 1 gang tay đang giãy loạn xạ trên bờ biển. Nhiều người xem cho rằng loài này là cá trích, thịt ăn rất ngon. Sau đó, các cô gái quyết định thả cá về lại biển.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra hiện tượng này vì trước đây cũng có cảnh tượng nhiều loài cá trôi dạt vào bờ. Nguyên nhân được cho là các loài cá này sống theo bầy đàn với số lượng khá lớn, gặp sóng lớn nên bị đánh vào tới bờ.

Dưới đoạn clip, nhiều người cũng để lại bình luận:

"Đi biển hiếm lắm mới gặp cảnh như thế này đấy".



"Cá này nhiều lắm, nhưng mình cũng lần đầu gặp cảnh như này".



"Mấy lần mình đi biển cũng gặp, cá này thịt ăn ngon lắm, cá trích đấy".

