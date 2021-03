Bất ngờ dùng kéo đâm bạn gái nhiều nhát, lấy điện thoại của nạn nhân rồi bỏ đi

Ngày 7-3, tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đang tạm giữ nam thanh niên dùng kéo đâm nhiều nhát vào bạn gái.

Tăng Văn Cương tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Theo công an, khoảng 17 giờ 15 phút ngày 6-3, Công an huyện Tân Yên tiếp nhận tin báo của Công an thị trấn Cao Thượng về việc chị Nguyễn Thị Thu H. (SN 1998, trú tại huyện Tân Yên, Bắc Giang) bị Tăng Văn Cương (SN 1998, trú tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) dùng kéo đâm nhiều nhát vào người gây thương tích phải cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang và lấy 1 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo rồi bỏ đi.

Đến 21 giờ cùng ngày, Cương đã đến Công an huyện Tân Yên đầu thú về hành vi phạm tội của mình. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc là do mâu thuẫn tình cảm.

Hiện công an đang điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: B.H.Thanh

Nguồn tin: Báo Người lao động