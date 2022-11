Bất ngờ bài tập lạ của Bình Định trước trận đấu với SLNA

V.League 2022 chuẩn bị đi đến hồi kết khi chỉ còn đúng 2 vòng đấu nữa là chính thức khép lại. Trong khi SLNA đã chắc chắn giành một suất trụ hạng thì Topenland Bình Định vẫn nuôi hy vọng mong manh vô địch.

Đối mặt với một đội bóng xứ Nghệ đang rất thoải mái về mặt tinh thần rõ ràng là điều không đơn giản cho đoàn quân HLV Nguyễn Đức Thắng ở vòng 24. Vì vậy, Topenland Bình Định đã tập luyện rất kỹ nhằm chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu này.

Mới đây, NHM Việt Nam còn được chiêm ngưỡng một bài tập “độc” của Topenland Bình Định. Cụ thể, các cầu thủ đội bóng đất Võ đã thay nhau thực hiện một loạt các cút sút vô lê theo phong cách “xe đạp chổng ngược”.

Đây là một giáo án khá lạ lùng và không hề dễ thực hiện. Theo đó, đoạn video được một page thể thao đăng tải cho thấy các ngôi sao bên phía Topenland Bình Định chưa ai có thể hoàn thành được bài tập này.

Không phải là lần đầu tiên Topenland Bình Định gây chú ý với những bài tập kiểu như vậy. Trước đó, Đức Chinh và các đồng đội cũng đã từng thực hiện một số những kỹ năng rất khó như việc tập bật cao giống như siêu sao Ronaldo vẫn thường xuyên duy trì ở thời kỳ đỉnh cao.

Mùa giải năm nay, Topenland Bình Định đã chi mạnh tay để mang về một loạt các hợp đồng chất lượng như Thủ môn Văn Lâm, Tiền đạo Hà Đức Chinh, Mạc Hồng Quân, Nghiêm Xuân Tú… Tuy nhiên, cơ hội vô địch V.League 2022 của thầy trò HLV Đức Thắng là rất thấp.

Hiện tại, Topenland Bình Định chỉ xếp thứ 3 với 38 điểm kém hơn đội đầu bảng Hải Phòng 7 điểm và thi đấu ít hơn 2 trận và kém Hà Nội FC 6 điểm. HLV Đức Thắng vẫn có thể trở thành nhà vô địch V.League mùa giải này với điều kiện cả Hải Phòng, Hà Nội phải hòa và thua ở những trận đấu còn lại.

Tất nhiên, kịch bản này rất khó để xảy ra khi mà Hà Nội FC cũng như đội bóng đất Cảng vẫn đang duy trì được phong độ ổn định trong giai đoạn quan trọng nhất. Trận đấu giữa Topenland Bình Định vs SLNA sẽ được diễn ra lúc 18h00 hôm nay ngày 9/11 trên sân Quy Nhơn.

Tác giả: Trung Hiếu

Nguồn tin: bongda365.me