Bắt nghi can dùng rựa chém bố ruột tử vong rồi trốn vào rừng

Chiều 2/3, thông tin từ Công an huyện Lệ Thủy (Quảng Bình), các lực lượng phối hợp vừa bắt giữ nghi can liên quan đến vụ án mạng xảy ra trên địa bàn xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy.

Theo đó, sau 4 ngày lẩn trốn, đến 13h30 chiều 2/3, đối tượng Nguyễn Văn Minh (SN 1989), trú tại xã Sơn Thủy - nghi can của vụ án mạng nói trên đã bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu vực rừng của xã Sơn Thủy. Đối tượng Minh hiện đã được áp giải về trụ sở công an để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra.

Đối tượng Minh đã bị bắt giữ sau 4 ngày lẩn trốn trong rừng (Ảnh: V. A).

Như Dân trí đã thông tin, vào khoảng 20h ngày 26/2, do mâu thuẫn nên đối tượng Nguyễn Văn Minh đã dùng rựa tấn công, gây thương tích đối với bố ruột là ông Nguyễn Xuân D. Sau khi gây án, Minh đã bỏ trốn vào rừng. Về phía ông D., do vết thương quá nặng nên người đàn ông này đã tử vong.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ vụ việc. Gần 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng của Công an tỉnh Quảng Bình cũng đã được huy động để truy tìm nghi can.

Tác giả: Tiến Thành

Nguồn tin: Báo Dân trí