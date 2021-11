Bất lực với xưởng chế biến tinh bột sắn không phép?

Xưởng chế biến tinh bột sắn tại xã Nghĩa Khánh hoạt động không phép gần 6 năm qua.

Không có quy hoạch

Được biết, xưởng chế biến tinh bột sắn nói trên bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 12/2015 trên diện tích rộng 2,5ha tại xóm Lĩnh Khánh, xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn. Điều đáng nói, khu đất nơi nhà xưởng tọa lạc, hiện đang là đất rừng sản xuất. Thậm chí, khu vực này không nằm trong quy hoạch vùng nguyên liệu.

Vậy nhưng, gần 6 năm qua, cứ vào vụ thu hoạch sắn, xưởng chế biến này lại thu mua sắn của người dân để hoạt động. Tình trạng này kéo theo việc ô nhiễm môi trường, nhất là mùi hôi thối nồng nặc. Vì thế, qua các cuộc họp, cử tri đã nhiều lần phản ánh đến cơ quan chức năng nhưng không hiểu sao, xưởng chế biến này vẫn tồn tại suốt nhiều năm?.

Thực tế tại xưởng chế biến này cho thấy, những phản ánh của cử tri là có cơ sở. Cách quốc lộ 48E đi vào khoảng 300m, là nơi xưởng chế biến tinh bột sắn tọa lạc. Do đang vụ mùa, nên xe ra vào xưởng nhập sắn liên tục. Phía trong nhà máy, tiếng máy gầm rú, hoạt động hết công suất.

“Lặng gió còn đỡ, còn không thì không thể chịu nổi với mùi ô nhiễm từ xưởng này, nhất là buổi tối và sáng sớm. Nặng nhất là những hộ dân nằm dưới hướng gió, không thể thở được” - chị Lê Thị T. người dân trú xã Nghĩa Khánh cho biết.

Không chỉ người dân xóm Lĩnh Khánh, mà ngay cả cư dân của xã Nghĩa An giáp ranh xưởng nói trên cũng chịu cảnh ô nhiễm tương tự. “Kể từ khi xưởng chế biến tinh bột sắn này hoạt động, hàng chục hộ dân ở xóm 9 và 10, xã Nghĩa An bị ảnh hưởng mùi hôi thối, nhất là giữa và cuối vụ sắn. Bởi, lúc này lượng chất thải ủ đã lâu, khiến mùi hôi nặng hơn” - một người dân xã Nghĩa An nói.

Xưởng chế biến này không quy hoạch, không thuê đất, không hồ sơ thủ tục…

Nhiều lần xử phạt

Trước phản ánh của cử tri và dư luận, nhiều lần cơ quan chức năng cũng đã tiến hành kiểm tra và xử phạt. Tuy nhiên, không hiểu vì sao, xưởng chế biến này vẫn cứ “vô tư” tồn tại? Cụ thể, vào tháng 3/2016, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành kiểm tra và lập “Biên bản vi phạm pháp luật về môi trường trong trường hợp bắt quả tang” đối với xưởng chế biến tinh bột sắn do ông Nguyễn Hồng Phúc làm chủ này. Thời điểm đó, qua biên bản làm việc, Phòng Cảnh sát môi trường phát hiện phía sau hệ thống đập bột có 1 bãi tập kết bã sắn. Nước thải từ quá trình sản xuất được thu gom vào các hồ chứa rồi chảy ra sông Hiếu…

Tháng 12/2016, xưởng chế biến này tiếp tục bị Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh Nghệ An kiểm tra và cũng chỉ ra các sai phạm. Trong đó, chỉ rõ đơn vị này chưa có báo cáo quan trắc, giám sát môi trường theo quy định, chưa kê khai, nộp phí nước thải công nghiệp, hồ lắng chưa được lót đáy, nước trước khi vào hồ biogas còn bị rỉ ra ngoài; chưa thu gom đối với chất thải nguy hại, chưa có kho lưu trữ, chưa lập hồ sơ cấp phép khai thác nguồn nước mặt… Đến tháng 5/2017, Phòng TNMT huyện Nghĩa Đàn cũng tiến hành kiểm tra và yêu cầu đơn vị nêu trên khắc phục những vi phạm về vấn đề môi trường…

Ông Phan Đình Bình, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Khánh cho biết: Xưởng chế biến tinh bột sắn của ông Phúc hiện chưa xác định được nằm trên địa bàn của xã Nghĩa Khánh hay xã Nghĩa An (?). Đối với xã Nghĩa Khánh cũng đã nhiều lần kiến nghị lên huyện.

Trong khi đó, ông Lê Viết Phú, Trưởng phòng TNMT huyện Nghĩa Đàn cho biết: Sau khi dư luận phản ánh, huyện đã tiến hành đình chỉ hoạt động của xưởng này. Khi chúng tôi cung cấp thông tin, hiện xưởng vẫn phớt lờ đình chỉ và hoạt động rầm rộ, ông Phú nói: “sẽ kiểm tra và thông tin cho địa phương để xử lý”.

