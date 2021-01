Bắt khẩn cấp gã xe ôm cướp tài sản, xâm hại tình dục nữ hành khách

Ngày 7/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh, Hà Nội đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Tịnh (SN 1975, trú tại Khu 3, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn) để điều tra hành vi cướp tài sản và hiếp dâm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 3/1, chị N.T.D (SN 1988; quê Tuyên Quang) đến trạm thu phí Bắc Thăng Long – Nội Bài để đón xe khách đi Bắc Ninh làm việc.

Trần Văn Tịnh tại cơ quan công an.

Lúc này, Tịnh mặc áo Grab đang đứng chờ khách nên đã đến hỏi chị D đi xe về đâu thì chở. Sau khi biết chị D có nhu cầu muốn đi nên Tịnh thống nhất giá đi về Từ Sơn, Bắc Ninh là 20.000 đồng. Tịnh chở chị D đi theo đường gom Võ Nguyên Giáp hướng về phía cầu Nhật Tân.

Khi đến đoạn đường cánh đồng thuộc thôn Đông Tây, thôn Viên Nội, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, chị D bảo nhầm đường và xuống xe thì bị đối tượng đe dọa giết.

Tại đây gã xe ôm này lấy của chị D số tiền 220 nghìn đồng rồi tiếp tục thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân. Khi đang thực hiện hành vi đồi bại, Tịnh bị người dân đi qua cánh đồng phát hiện nên đã điểu khiển xe bỏ chạy.

Sự việc sau đó được nữ nạn nhân trình báo cơ quan công an. Tiếp nhận thông tin Công an huyện Đông Anh nhanh chóng vào cuộc xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ công an làm rõ nghi phạm là Trần Văn Tịnh.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Trần Văn Tịnh thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo hồ sơ, Tịnh từng có 1 tiền án về tội Cướp tài sản.

Hiện Công an huyện Đông Anh đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Tác giả: Định Nguyễn

Nguồn tin: saostar.vn