Bắt khẩn cấp đối tượng hiếp dâm bé gái ở Thái Bình

Chiều 3/1, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, tại xã Đông Sơn (Đông Hưng, Thái Bình), bé gái dưới 16 tuổi vừa bị một người đàn ông hiếp dâm. Nghi phạm được xác định là Lã Quý Phóng (SN 1975, trú tại thôn Bấc, xã Đông Sơn).

Cũng theo Công an tỉnh Thái Bình, qua tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm, ngày 3/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Hưng ra quyết định khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp và ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Lã Quý Phóng để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Hiện, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Hưng củng cố hồ sơ, điều tra, làm rõ.

Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi được quy định, hướng dẫn tại Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái với ý muốn của họ;

b) Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

a) Có tính chất loạn luân;

b) Làm nạn nhân có thai;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

d) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%;

đ) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;

e) Phạm tội 02 lần trở lên;

g) Đối với 02 người trở lên;

h) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Có tổ chức;

b) Nhiều người hiếp một người;

c) Phạm tội đối với người dưới 10 tuổi;

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

đ) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên;

e) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội;

g) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

