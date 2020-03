Bắt khẩn cấp chủ quán cà phê tra tấn, chích điện nữ tiếp viên như thời trung cổ

Lê Thế Diện chủ quán cà phê tra tấn nữ tiếp viên đến nguy kịch.

Theo điều tra ban đầu, 6 tháng trước, P.😭.T (24 tuổi, ban đầu cô gái khai ở bệnh viện là Ph.Th.K.A (20 tuổi,) từ Tây Ninh đi xin làm nhân viên tại quán “Cà phê Quán” tại địa chỉ tổ 1, khu phố 7A, phường Long Bình, TP Biên Hòa.

Vắng khách, Lê Thế Diện thống nhất với cô gái 24 tuổi về việc vừa bán cà phê giải khát vừa kích dục cho khách hàng nam giới nếu có nhu cầu. Mỗi lần kích dục cho khách là 150.000 đồng, Diện giữ lại 50.000 đồng.

Giữa tháng 2/2020, Diện đã dùng roi điện tự chế, tuýp sắt... đánh đập nữ tiếp viên vì cho rằng cô gái không chịu tiếp khách.

Hình ảnh nữ tiếp viên bị thương nặng sau những màn tra tấn như thời trung cổ của chủ quán.

Đến ngày 7/3/2020, gã chủ quán tiếp tục đánh đập, tra tấn chị T do nghi ngờ T lấy trộm tiền và không chịu kích dục cho khách.

Chiều 3 ngày sau đó (10/3), khi chị T không đồng ý tiếp khách thì bị Diện lấy một sợi dây điện gập đôi lại quất liên tiếp vào người.

Đến cuối ngày, nạn nhân kêu đau đớn, khó thở và ngất xỉu thì được Diện và một nhân viên khác của quán chở T đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Sing Mark thuộc phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa.

Nạn nhân được xác định bị vỡ lá lách, dập thận trái, gãy xương sườn số 2,3,4,5,6,7,8,9,10, xuất huyết ở bụng.

Vào cuộc điều tra, Công an đã bắt giữ Lê Thế Diện và thu giữ tại hiện trường 01 tuýp sắt, 01 sợi dây điện và 01 roi điện tự chế.

Theo các bác sỹ, bệnh nhân được chuyển đến từ bệnh viện Đại học Y dược Shing Mark vào lúc 6h28 phút, ngày 11/3, trong tình trạng hoảng loạn tâm lý, sau khi thăm khám; kết luận: tràn dịch màng phổi – Gãy mõm vai C6 - Nứt đầu ngoài xương sờn đòn bên trái – Gãy xương sườn 6 bên phải – Gãy cũ toàn bộ xương sườn bên trái và nhiều xương sườn bên phải. Hiện tình trạng sức khỏe bệnh nhân đã có phần hồi phục, ăn uống được, một bác sỹ cho biết. "Bệnh nhân được bạn đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đại học Y dược Shing Mark TP Biên Hòa, bệnh nhân còn tỉnh táo, tiếp xúc được, bầm nhiều toàn thân, đầu, mặt, ngực, bụng, tay, chân, đau nhiều sau gáy, phổi âm phế bào giảm, bụng ấn đau nhiều, chụp CT cột sống, gãy mõm gai C6, X quang ngực; gãy đa khung sườn 2 bên, dập 2 bên phổi, chụp Cti Xcan ổ bụng, dập lách, dập rách thận trái, dịch ổ bụng lượng nhiều. Chẩn đoán: Đa chấn thương – Sốc mất máu – Dập lách – Dập rách cực trên thận trái – dập phổi – gãy đa khung sườn 2 bên – Gãy mõm gai C6 - Đa chấn thương phần mềm/khai do bị đánh"- Trích hồ sơ bệnh án tại Giấy chuyển viện số: 000286/2020/GCT. Nói về tình hình của bệnh nhân, bác sĩ Đặng Xuân Đường-Khoa Hồi sức Hậu phẫu Bệnh viện Đồng Nai cho biết, hiện tại bệnh nhân tâm lý đã ổn định, các bác sĩ sẽ chuyển bệnh nhân tới các chuyên khoa khác để tiếp tục chữa trị. Theo bác sĩ Đường, có một số người tới thăm và xưng là người nhà bệnh nhân nhưng phía chị T. không đồng ý. Được biết, phía bệnh viện Đa khoa Đồng Nai sẽ miễn phí toàn bộ viện phí cho chị T.

