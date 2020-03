Thủ đoạn tinh vi của nhóm chuyên gắn camera trong khách sạn quay lén cảnh "mây mưa" để tống tiền

Chuyên thuê sách sạn cao cấp để gắn thiết bị quay lén

Qua thời gian trinh sát nắm chứng cứ, sáng 17/3/2020, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã bắt khẩn cấp, tạm giữ đối gồm: Trịnh Công Linh (SN 1986, trú tại Thọ Xuân, Thanh Hóa), Đoàn Duy Hướng (SN 1993 quê huyện Văn Chấn, Yên Bái) và Nguyễn Chí Công (SN 1977, trú Thọ Xuân, Thanh Hóa) để xử lý về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Cụ thể, các đối tượng trên đã tiến hành gắn hàng loạt thiết bị là camera siêu nhỏ trong các khách sạn, nhà nghỉ cao cấp trên địa bàn TP. Hà Nội rồi ghi lại cảnh quan hệ tình dục của khách rồi sao lại dữ liệu để tống tiền, nếu không chúng sẽ phát tán clip.

Clip: Vạch trần thủ đoạn lắp camera giấu kín của nhóm đối tượng.

Sau khi quay lén được nạn nhân, các đối tượng sẽ phân công bám theo nạn nhân để theo dõi. Sau khi xác định được nhà riêng, cơ quan công tác, chúng sẽ tìm cách hỏi thăm để biết gia cảnh của nạn nhân rồi xin số điện thoại. Sau khi có được các thông tin nêu trên, chúng sẽ liên lạc với nạn nhân để tống tiền, nếu không đồng ý chúng sẽ phát tán để bôi xấu nạn nhân.

Nhiều người vì không muốn lâm vào cảnh "tan cửa nát nhà" nên đã đồng ý trả những khoản tiền nhóm đối tượng yêu cầu để được xoá clip.

Trung bình mức giá mà nhóm đối tượng yêu cầu là vài trục triệu đồng cho mỗi trường hợp.

"Việc triệt phá ổ nhóm này tương đối khó khăn và phức tạp, bởi chúng hoạt động trên nhiều địa bàn. Các nạn nhân vì sợ ảnh hưởng đến danh dự, uy tín nên không chủ động khai báo với cơ quan công an", lãnh đạo Đội CSHS cho biết.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Những thủ đoạn tinh vi

Được biết, để thực hiện được mục đích, nhóm đối tượng gồm: Linh, Hướng và Công đã có sự bàn bạc và lên kế hoạch kỹ lưỡng, với sự phân công nhiệm vụ rõ ràng.

Đầu tiên, chúng sẽ nhắm vào những nhà nghỉ hoặc khách sạn nơi (nơi sẽ có những khách hàng VIP) để ra tay. Đội CSHS, Công an Cầu Giấy phát hiện, nhóm đối tượng trên thường đi 2 người cùng nhau, khoác ba lô vào thuê phòng rồi lắp đặt thiết bị quay lén.

Chúng thường lắp đặt camera siêu nhỏ trên quạt treo tường, và tivi. Đối với quạt treo tường chiếu thẳng vào giường, Linh và Hướng trực tiếp tháo quạt ra, gắn camera vào quạt và lắp lại quạt vào vị trí cũ.

Khi nguồn điện trong phòng được bật thì camera cũng bắt đầu hoạt động, thông qua Wifi của nhà nghỉ, khách sạn. Video, hình ảnh của khách thuê phòng được lưu giữ trong thẻ nhớ và kết nối trực tiếp đến điện thoại Linh. Các đối tượng có thể xem trực tiếp cảnh “mây mưa” qua điện thoại, còn giữ liệu sẽ được lưu trữ trong thẻ nhớ của camera.

Tương tự các đối tượng cũng thường gắn vào tivi treo tường, bởi vị trí tivi cũng thường chiếu thẳng vào giường. Với thủ đoạn tinh vi kín kẽ nêu trên khiến những người vào thuê phòng sau gần như không thể phát hiện bị quay lén.

Sau khi thu được thành quả, các đối tượng sẽ quay lại thuê lại phòng để thu giữ liệu, dữ liệu từ thẻ nhớ sang máy tính của Hướng và máy tính xách tay của Linh để lưu giữ. Ngoài ra, khi các thẻ nhớ đầy, việc lắp đặt có vấn đề, cảnh quay không rõ nét...thì các đối tượng cũng sẽ quay lại để tiến hành khắc phục lại.

Vật chứng cơ quan công an thu giữ.

Như vậy, sau khi có dữ liệu, lấy được số điện thoại, thông tin của cá nhân của bị hại, chúng sẽ thực hiện hành vi tống tiền. Ban đầu Linh giới thiệu cho bị hại là người quen và bảo bị hại kết bạn Zalo.

Khi kết bạn Zalo xong, Linh nói mình là thám tử tư, có hợp đồng thuê Linh theo dõi vợ hoặc chồng của bị hại, giờ Linh không muốn gửi video quan hệ bất chính của vợ hoặc chồng bị hại vì sợ gia đình tan vỡ.

Nếu không muốn sự việc đổ vỡ thì phải đưa tiền cho nhóm đối tượng gọi là tiền "đền bù hợp đồng". Cùng với đó Linh gửi những hình ảnh đi vào nhà nghỉ, khách sạn cho bị hại biết. Khi nạn nhân đồng ý, Linh gửi USB chứa bên trong chứa những hình ảnh “mây mưa” của nạn nhân.

Tất cả các thủ đoạn tinh vi trên đều không thể qua mắt được lực lượng Công an quận Cầu Giấy, vai trò thủ đoạn của từng đối tượng, cũng như chứng cứ của vụ án hiện đã được công an điều tra làm rõ.

Chiếc quạt được tháo để lắp camera siêu nhỏ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng trên đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình. Bản thân Trịnh Công Linh là người trực tiếp đặt mua camera giấu kín trên mạng, sau đó cùng với Hướng đi mua các công cụ phục vụ lắp đặt gồm máy khoan, máy hàn nhựa, máy hàn thiếc, băng dính, dây điện. Linh cùng với Hướng đi vào các nhà nghỉ, khách sạn chọn các phòng có đặt quạt, tivi chiếu thẳng vào giường để lắp camera giấu kín thu hình ảnh quan hệ của các cặp đôi, những người có quan hệ bất chính, người có nhiều tiền để thực hiện hành vi tống tiền. Cơ quan CSĐT cũng thu giữ 1 balo bên trong có các mũi khoan, mũi hàn hơi, hàn nhựa, 7 hệ thống camera giấu kín trong khách sạn; 7 thẻ nhớ lưu giữ thông tin video của đối tượng đã ghi lén được. Cùng với đó, 1 máy tính bàn, máy tính xách tay của đối tượng dùng lưu giữ video và nhiều điện thoại của đối tượng dùng để liên lạc và lữu giữ hình ảnh, video.

Tác giả: Đặng Thủy

Nguồn tin: Báo Người đưa tin