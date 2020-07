Bắt khẩn cấp 1 giám đốc công ty ở Nghệ An

Sáng 24-7, một nguồn tin cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở và bắt khẩn cấp ông Lê Văn Sơn, Giám đốc Công ty Văn Sơn (trụ sở xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An làm việc với giám đốc Lê Văn Sơn. Ảnh: CA

Ông Sơn bị điều tra liên quan đến sai phạm về kinh tế khi thực hiện một số gói thầu của một số hạng mục trong Đề án phát triển Kinh tế, xã hội dân tộc Ơ Đu tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2016-2025.

Cuối chiều và đêm 23-7, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An cũng đã thực hiện khám xét nơi làm việc và nơi ở của ông Nguyễn Tâm Long (Quyền Trưởng Phòng Chính sách dân tộc, Ban dân tộc tỉnh Nghệ An).

Trước đó, chiều tối 21-7, cấp dưới của ông Long là Kim Văn Bốn (38 tuổi, cán bộ Phòng chính sách, Ban dân tộc tỉnh Nghệ An) đã bị khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội tham ô tài sản.

Bị can Bốn bị bắt do đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, thực hiện hành vi lập khống hồ sơ để rút tiền từ chương trình hỗ trợ Đề án phát triển Kinh tế, xã hội dân tộc Ơ Đu (tại bản Văng Môn, xã Nga Mi, huyện Tương Dương, Nghệ An).

Cơ quan điều tra đã xác định được số tiền mà Bốn chiếm đoạt được lên đến hàng trăm triệu đồng.

Như PLO đã đưa tin, Đề án phát triển Kinh tế, xã hội dân tộc Ơ Đu tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2025 được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số 3829 ngày 22-8-2017.

Mục tiêu của đề án là duy trì, phát triển và nâng cao vị thế của dân tộc Ơ Đu xóa đói, giảm nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào một cách bền vững. Đồng thời, nhằm giảm dần sự chênh lệch về khoảng cách phát triển với các dân tộc khác trong vùng...

Theo đó, Đề án được thực hiện trong thời gian 10 năm (2016 - 2025), chia thành hai giai đoạn, giai đoạn một là từ 2016 - 2020 và giai đoạn hai từ 2021 - 2025. Tổng kinh phí thực hiện là 120 tỉ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 108 tỉ đồng, ngân sách tỉnh 12 tỉ đồng.

Các hạng mục chính phát triển kinh tế - xã hội cho người Ơ Đu gồm: Xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng; hỗ trợ phát triển sản xuất; hỗ trợ bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống; đào tạo sử dụng cán bộ và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; hỗ trợ các chính sách về y tế, giáo dục.

