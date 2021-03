Bắt kẻ gây ra cuộc hỗn chiến khiến nhiều người bị thương

Ngày 15-3, Công an huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông cho biết vừa phối hợp với công an địa phương bắt giữ Trần Hoàng Trân (SN 1991; ngụ xã Đắk Ru, huyện Đắk R’lấp) khi đang lẩn trốn trên địa bàn thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Trần Hoàng Trân bị bắt giữ

Theo hồ sơ vụ án, ngày 16-5-2020, Đoàn Thanh Tuấn (SN 1982) mời Trần Văn Tín (SN 1990) và Trân đến nhà mình ăn nhậu cùng một số người khác.

Trong lúc nhậu, giữa nhiều người đã xảy ra mâu thuẫn. Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà, Tín điện thoại cho Tuấn đến 1 quán cà phê ở xã Đắk Ru để giải quyết mâu thuẫn. Khi đến khu vực đoạn đường thôn Tân Phú (xã Đắk Ru) thì cả nhóm gặp Tín nên cả 2 bên lao vào hỗn chiến.

Hậu quả, Trần Văn Tín bị thương tích 27%, Đoàn Thanh Tuấn bị thương tích 13%, Nguyễn Văn Sơn bị thương tích 26%.

Ngày 16-7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk R’lấp đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Văn Tín, Đoàn Thanh Tuấn về tội cố ý gây thương tích. Riêng Trần Hoàng Trân, sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương nên ngày 3-11-2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk R’lấp đã ra quyết định truy nã về tội cố ý gây thương tích.

Sau khi lẩn trốn, Trân đã bị bắt giữ vào ngày 9-3 và di lý về Đắk Nông phục vụ công tác điều tra.

Tác giả: Cao Nguyên

Nguồn tin: Báo Người lao động