Bắt giữ người phụ nữ vận chuyển trái phép tê tê và beo lửa

Ngày 13/1, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa phối hợp với các ngành liên quan phá chuyên án mua bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã quý hiếm cần ưu tiên, bảo vệ.

2 cá thể động vật nghi beo lửa có tổng trọng lượng khoảng 23,5 kg và một cá thể tê tê bị lực lượng chức năng thu giữ (Ảnh: Công an Nghệ An).

Cụ thể, vào hồi 5h20, ngày 12/1, tại địa bàn xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Nghệ An) phối hợp với Công an huyện Quỳ Châu bắt giữ đối tượng Lương Thị Bích (SN 1974) trú tại xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu đang có hành vi vận chuyển động vật trái phép.

Tang vật thu giữ gồm 3 cá thể động vật đã chết gồm 2 cá thể động vật nghi beo lửa có tổng trọng lượng khoảng 23,5 kg; một cá thể tê tê có trọng lượng 1kg và một xe máy mang BKS 37G1-144.48.

Đối tượng Lương Thị Bích (Ảnh: Công an Nghệ An).

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Nguyễn Tú

Nguồn tin: Báo Dân trí