Bắt giữ người cha nhẫn tâm đổ xăng, phóng hỏa hại con ruột

Trước đó, khoảng 23h ngày 30/9, tại khu vực tầng 2 nhà anh Hoàng Văn H (SN 1992, ở thôn Kim Sơn, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên) xảy ra vụ cháy. Hậu quả vụ cháy làm anh H bị bỏng nặng và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân Y 110 tỉnh Bắc Ninh.

Sau khi vụ cháy được dập tắt, gia đình anh H thông báo với Cơ quan Công an nguyên nhân do chập điện và không cần lực lượng công an đến hiện trường. Tuy nhiên, qua công tác nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định có dấu hiệu bất thường, nghi vấn vụ cháy xảy ra do bị đốt bởi xăng nên đã tổ chức khám nghiệm hiện trường và tiến hành các biện pháp điều tra xác minh, làm rõ vụ việc.

Đối tượng Chu tại Cơ quan Công an

Đến 5h ngày 2/10, Công an tỉnh Bắc Giang đấu tranh làm rõ, vận động đối tượng Hoàng Tuấn Chu (SN 1964, trú tại thôn Kim Sơn, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên) là bố đẻ của anh Hoàng Văn H đầu thú về hành vi “giết người”.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Hoàng Tuấn Chu là đối tượng đã từng có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và “Cưỡng đoạt tài sản”. Chu và anh H sinh sống trong cùng một nhà, Chu ở tầng 1, còn anh H ở tầng 2. Do mâu thuẫn trong quá trình sinh hoạt, ngày 30/9, Chu đã dùng xăng phóng hỏa khu vực tầng 2 nhằm sát hại anh H.

Hiện đối tượng Hoàng Tuấn Chu đang bị tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra.

Tác giả: Nguyễn Thắng

Nguồn tin: Báo Tiền phong