Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản của người dân đi lễ Đền thánh An Tôn Trại Gáo Nghi Phương

Ngày 18/6/2022, Công an huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị đang khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ để khởi tố đối tượng Ngô Thị Phương (sinh năm 1971), trú tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Ngô Thị Phương



Trước đó, ngày 13/6/2022 trong thời gian diễn ra Thánh lễ Anton - Trại Gáo (thuộc xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc), lợi dụng việc đông người đi chơi lễ, Ngô Thị Phương đã tự tạo nên các tình huống xô đẩy gây hỗn loạn rồi trộm cắp một sợi dây chuyền vàng của chị H.T.T (sinh năm 1985), trú tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Tổ công tác của Công an huyện Nghi Lộc đang làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại thánh lễ Anton - Trại Gáo phối hợp Ban an ninh giáo xứ đã nhanh chóng tiến hành xác minh, xác định Phương chính là đối tượng tình nghi gây ra vụ trộm nói trên và tiến hành đưa Ngô Thị Phương về trụ sở Công an huyện Nghi Lộc để làm việc.

Quá trình làm việc với đối tượng tại cơ quan Công an, Phương liên tục chối tội và không thừa nhận hành vi của mình. Tuy nhiên trước những lập luận sắc bén của cơ quan Công an. Sau 2 ngày liên tục đấu tranh, đến ngày 15/6/2022, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Cơ quan Công an cũng thu giữ tang vật là sợi dây chuyền vàng mà đối tượng đã trộm của chị T.

Hiện, Công an huyện Nghi lộc đang tạm giữ hình sự đối tượng để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định, đồng thời đấu tranh mở rộng các vụ án khác có liên quan.

Tác giả: Văn Hậu

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn