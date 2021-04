Bắt giữ công chứng viên "tiếp tay" lừa đảo mua bán đất chấn động Quảng Nam

Công an tỉnh Quảng Nam đọc lệnh bắt giữ công chứng viên Bùi Văn Ần.

Chiều 5/4, Công an tỉnh Quảng Nam thông tin, liên quan đến vụ án làm giả sổ đỏ lừa đảo chiếm đoạt tài sản do đối tượng Phạm Thành Tín cầm đầu, vào sáng 5/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam thi hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Bùi Văn Ần (sinh năm 1954, công chứng viên Văn Phòng Công chứng Bùi Ần, địa chỉ phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) để điều tra hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, với trách nhiệm là công chứng viên và là Trưởng phòng công chứng Bùi Ần, ông Ần phải thực hiện theo đúng luật công chứng. Tuy nhiên, trong quá trình thực thi nhiệm vụ, ông Ần đã thực hiện không đúng quy trình công chứng.

Cụ thể, vì tin tưởng, phần vì làm thuê cho ông Phạm Thành Tín (Giám đốc công ty TNHH Tập đoàn vận tải Tín Rin và Công ty TNHH TMV Du lịch Ding Dong) nên khi Phạm Thành Tín đưa hợp đồng chuyển nhượng cho ông Ần ký, ông Ần đã không yêu cầu người bán, người mua, người ủy quyền và người được ủy quyền có mặt tại phòng công chứng để ông Ần chứng kiến việc ký kết hợp đồng.

Điều đó dẫn đến hợp đồng ủy quyền và hợp đồng chuyển nhượng bị đối tượng Phạm Thành Tín giả chữ ký của các chủ đất. Tiếp đó, Phạm Thành Tín còn đưa lý do giả rằng người mua ở xa không tới được nên nhờ ông Ần ký công chứng trước khi người mua vào ký hợp đồng rồi đem cho người mua ký sau.

Chính chữ ký công chứng của ông Ần là yếu tố để một số bị hại tưởng đủ thủ tục pháp lý và đã đưa tiền cho Tín.

Hành vi thiếu trách nhiệm của ông Ần trong quá trình thực hiện quy trình công chứng đã tạo điều kiện cho Tín chiếm đoạt tài sản với số tiền 13.700.000.000 đồng.

Trước đó, Công an Quảng Nam đã bắt tạm giam đối tượng Phạm Thành Tín để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan Nhà nước.

Tác giả: Đại Khải

Nguồn tin: Báo Giao thông