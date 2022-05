Bắt giữ 3 đối tượng dùng súng “nói chuyện" trên phố cổ Hà Nội

Trước đó, vào khoảng 5h sáng cùng ngày, tại khu vực trước cửa số nhà 11 phố Hàng Bè, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm xuất hiện một số thanh niên. Những người này dường như có mâu thuẫn, tranh cãi và lao vào nhau ẩu đả. Mâu thuẫn đẩy lên cao trào khi một đối tượng rút súng bắn đối phương nhưng đạn không nổ.

Súng K59 là loại súng mà các đối tượng sử dụng để "nói chuyện" với nhau trên phố.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội CSHS Công an quận Hoàn Kiếm và Công an phường Hàng Bè đã nhanh chóng có mặt, bao vây, bắt giữ các đối tượng có liên quan. Cơ quan Công an cũng đã thu giữ một khẩu súng ngắn K59 và khẩu súng dạng bật lửa.

Tại Cơ quan Công an, các đối tượng được làm rõ là Đặng Ngọc Điệp (SN 1979, ở phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội); Nguyễn Xuân Chiến (SN 1976, ở phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và Nguyễn Đức Nam (SN 1990, ở ngõ Phất Lộc, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Thông tin ban đầu cho biết, nguyên nhân của vụ việc trên do xuất phát từ mâu thuẫn bộc phát giữa các đối tượng. Hiện Công an quận Hoàn Kiếm vẫn đang điều tra xử lý vụ việc.

