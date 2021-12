Bắt giữ 2 kẻ nhốt người vào chuồng sắt rồi đánh chết

Sáng 20-12, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Hoàng Văn Truyền (29 tuổi) và Trần Minh Phụng (35 tuổi), cùng trú huyện Cư Kuin, để điều tra về hành vi giữ người trái pháp luật. Công an huyện đang chờ kết luận giám định để khởi tố bổ sung 2 đối tượng này về hành vi đánh chết người.

Bắt giữ 2 đối tượng nhốt, đánh đập nạn nhân để đòi nợ

Trước đó, chiều 3-12, Công an huyện Cư Kuin nhận được tin báo của Trạm Y tế xã Ea Hu về việc có 2 người chạy xe máy chở 1 nam thanh niên đến trạm và thanh niên này đã tử vong.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Cư Kuin đã triển khai lực lượng đến hiện trường xác minh. Nạn nhân là anh Trương Thiên Â. (27 tuổi; trú quận 6, TP HCM).

Đến 9 giờ ngày 5-12, Công an huyện Cư Kuin phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đắk Lắk xác định Hoàng Văn Truyền và Trần Minh Phụng có liên quan cái chết của anh Â.

Hai đối tượng tại cơ quan công an

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng đã khai nhận để đòi nợ, giải quyết mâu thuẫn cá nhân nên khi biết anh Â. đang ở nhà của Truyền thì Phụng gọi điện thoại nói Truyền giữ lại.

Sau đó, Truyền đã ép anh Â. vào một chiếc chuồng sắt rồi khóa lại, phủ bạt lên trên. Khoảng 4 giờ sau, 2 đối tượng này đưa anh Â. ra khỏi chuồng sắt để đánh đập. Lo sợ người dân xung quanh phát hiện, 2 đkẻ này đã đưa anh Â. đến rẫy cà phê của gia đình Truyền, cách nhà 1km và tiếp tục đánh đập, ép anh trả nợ.

Đến 17 giờ ngày 3-12, khi thấy anh Â. hấp hối, Truyền và Phụng mới chở anh Â. đến Trạm Y tế xã Ea Hu cấp cứu rồi bỏ về.

Trần Minh Phụng khai nhận đã nhiều lần gửi tiền cho Â. nhờ mua ma túy nhưng bị anh này lừa, không mua. Khi biết tin Â. từ TP HCM lên, Phụng đã bàn với Truyền đánh, ép anh này trả lại tiền.

