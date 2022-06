Bắt giam Tổng giám đốc “nổ” bảo lãnh thanh toán nguồn ngoại tệ 100 tỷ USD

Pháp luật

Ngày 21/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam bị can và lệnh khám xét nơi ở đối với Trần Quang Sơn (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn tài chính HSBC Việt Nam) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.