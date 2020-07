Bắt gặp bạn trai hẹn hò người yêu cũ, cô gái tung liên hoàn tát khiến cả hai không kịp phản kháng

Không giải quyết cơn ghen bằng cách tìm người thứ 3 'xử gọn', cô gái quyết tính sổ với người yêu của mình bằng những cái tát 'trời giáng'. Đó là những hình ảnh được ghi lại tại một quán cafe đang gây chú ý trong cộng đồng mạng.

Theo như clip quay được, một cô gái trẻ (mặc áo xanh) liên tục tát tới tấp vào mặt một chàng trai vì bắt gặp người yêu kia đang tay trong tay, ôm ấp cô gái khác (mặc áo hồng).

Video: Cô gái tát liên tiếp vào mặt người yêu. Nguồn FB.

Cô gái tỏ ra rất tức giận, giáng những cú tát liên tiếp không cần kiêng nể vào mặt chàng trai đồng thời gào thét lớn: 'Mày có giải thích không, Mày giải thích đi, mày nói đi, nhanh, mày có nói được không'.

Trước những cái tát 'trời giáng', chàng trai chỉ còn biết im lặng, đến khi không thể chịu đựng được nữa, anh chàng kia mới lên tiếng 'Thôi' nhưng vẫn để bạn gái trút giận.

Cô gái bắt gặp người yêu đi với người khác. Ảnh cắt từ clip.

Cô gái được cho là 'tiểu tam' ban đầu ngồi im lặng, để cô gái tát chàng trai ngồi cạnh sau đó mới lên tiếng chất vấn: 'Em bảo em là người yêu cũ còn gì. Đã nói là người yêu cũ rồi mà'.

Cô gái áo xanh vẫn tức giận gào lớn: 'Vẫn còn nhắn tin đây. Xong chị yêu luôn phải không'.

Cô gái thẳng tay tát liên tiếp vào mặt chàng trai. Ảnh cắt từ clip.

Cô gái quay lại đối chất với 'tiểu tam'. Ảnh cắt từ clip.

Dù 2 cô gái có đang tranh luận nhưng chàng trai vẫn ngồi im chịu trận, không hề lên tiếng giải thích. Điều này gây ra nhiều bức xúc cho cộng đồng mạng.

'Dành cho những người con trai có ý định tán tỉnh, không rõ ràng với ai cả lấy đó làm bài học'.

'Không hiểu sao ông con trai ngồi im như vậy, chắc đúng rồi nên không lên tiếng giải thích gì cả. Kiểu này bị đánh cũng không oan'.

'Tát cho tỉnh ngộ sau không đi tán tỉnh nhiều người. Yêu ai thì yêu 1 người thôi'.

Dù chưa rõ đầu đuôi câu chuyện chính xác ra sao, tuy nhiên đoạn clip trên sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người bất ngờ. Nhiều người cho rằng đàn ông dám làm dám chịu, nếu đã 'bắt cá hai tay' thì bị đánh như vậy là quá nhẹ.

Tuy vậy, một số ý kiến cho rằng cô gái nên bình tĩnh, tìm cách giải quyết ổn thỏa hơn thay vì làm loạn nơi công cộng và có cách ứng xử thiếu văn hóa như vậy.